Видатки збільшили на 50 мільярдів: Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання

Кабнет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, попри внесення певних змін, головний пріоритет бюджету залишився незмінним – оборона, обороноздатність та безпека України.

"На ці потреби пропонуємо виділити 2 трлн 225 млрд грн. Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", – зазначив очільник уряду.

Також, додав Шмигаль, серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Відтак, до другого читання уряд збільшив видатки бюджету на 50 млрд грн:

додаткові 24 млрд грн пропонує виділити на освіту. З цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері;

додаткові 6,3 млрд грн пропонує направити на медицину;

додаткові 5 млрд грн пропонує виділити на підтримку ветеранів;

дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, уряд пропонує виділити 12,6 млрд грн.

Також, прем’єр долав, що уряд передбачав подальшу роботу програми "єВідновлення" і її фінансування у повному обсязі.

"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", – підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Днем раніше Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри