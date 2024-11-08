CША виділили Україні ще $1,4 мільярда фінансової допомоги

США виділили Україні грант на $1,35 мільярда, кошти надійдуть через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Відповідну грантову угоду у п'ятницю, 8 листопада, підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти спрямують на фінансування видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках проєкту PEACE in Ukraine, що складається з:

$1,35 млрд – грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро – кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

У Мінфіні уточнили, що кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями.

Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже $28 млрд та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

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Як повідомлялося, у серпні Україна отримала від США грант на $3,9 млрд через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine.

З його урахуванням, пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже $27 млрд. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Увесь обсяг підтримки був спрямований до бюджету України у формі грантів.