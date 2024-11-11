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Новини
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Фонд гарантування вкладів отримав нову керівницю. Що про неї відомо?

Директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізосіб призначили Ольгу Білай

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай.

Як повідомляє пресслужба Фонду, вона приступає до виконання своїх обов’язків з 11 листопада.

Зазначається, що Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов’язків директора-розпорядника з 18 липня 2024 року після завершення п’ятирічного строку на посаді Світлани Рекрут.

"Серед ключових завдань, які ми ставимо перед собою, – реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС. Зокрема, ми продовжимо рух до поширення гарантій на юридичних осіб та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватимемо над розбудовою дієвої системи раннього реагування", – зазначила новопризначена директорка.

Ще одним важливим напрямком Білай окреслила доведення до остаточних судових рішень вимог до ексвласників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою.

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За даними видання Finclub, кар’єру у банківській сфері Білай розпочала у 2002 році: до квітня 2007 року працювала на посаді спеціалістки, а згодом – головної спеціалістки управління корпоративного фінансування ПУМБ.

Із 2007-го до 2017 року вона працювала у таких фінустановах як "Омега Банк" ("Сведбанк"), банки "Надра" та "Ощадбанк". 

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб працює з липня 2017 року. У серпні 2019 року була призначена заступницею директора-розпорядника Фонду.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів призначається на посаду строком на 5 років.

Як повідомлялося, Світлана Рекрут обіймала посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з липня 2019 року.

Автор: 

призначення (1140) Фонд гарантування вкладів (1449)


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зарплату дайте їй милліон а пенсіонеру 2700 і буде незалежна
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11.11.2024 12:59 Відповісти
Ще одна з когорти"новиє ліца"
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11.11.2024 13:16 Відповісти
норм сосна, пойдет, будет гарантировать чота там
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11.11.2024 13:28 Відповісти
З ахметівського гніздечка вилупилась...
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11.11.2024 14:50 Відповісти
за 20 років від простої спеціалістки до керівника фонду??? оце темп. Вона хоч щось встигала на роботі робити?
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11.11.2024 15:02 Відповісти
То ви напишіть вона лічна подружка боневтіка чи ні? Мінетчиця чи ні? Як щодо ресторанів в монако? Тоді її профпридатність взагалі не питання
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11.11.2024 15:49 Відповісти
то що нам треба ще ждати один банк НАдра , буде дурити як дурила з Ф1рташем людей
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11.11.2024 16:30 Відповісти
Це дуже хлібна посада. Можна красти без всякого ризику.
Оцінуєш кредит банку, де у заставі торгівель ний центр у центрі міста і продаєш 1000 гривень.різницю між рельною вартісттю і 1000 гривнями ділете на дві частини із покупцем.
Таких угод вже пройшли тисячі. І ні газети, ні міліція, ані чирк, чирк..
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11.11.2024 17:55 Відповісти

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