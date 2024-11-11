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Новини
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Українські виробники створили десять аналогів китайських "Мавіків", – Мінстратегпром

Українські виробники розробляють заміну китайським Мавікам

Україна створила щонайменше десять аналогів найпоширенішого на фронті китайського цивільного квадрокоптера DJI Mavic.

Про це під час льотних випробувань 9 листопада повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Forbes.

За його словами, вісім українських виробників розробили власні моделі популярного дрона та мають можливість виробляти їх масово.

Українські виробники розробляють заміну китайським Мавікам

Українські виробники розробляють заміну китайським Мавікам

Пройти всі необхідні сертифікації та кодифікації, щоб дрони могло закуповувати Міністерство оборони, поки змогли вже два виробники, зокрема дрону "Шмавік", зазначив Сметанін.

Водночас міністр додав, що у короткотерміновій перспективі вітчизняні виробники не зможуть замінити увесь флот DJI Mavic, який зараз використовують українські захисники. Але Україна прагнутиме максимально зменшувати закупівлі закордонних аналогів і переходити на вітчизняні зразки, додав Сметанін.

"Це знизить залежність від іноземних закупівель та залишить значну частину коштів всередині країни", – пояснив урядовець.

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Як повідомлялося, за даним FT, Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння. Зазначається, рішення зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.

Автор: 

безпілотник (534) дрони (360) Мінстратегпром (69) Сметанін Герман (13)


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Топ коментарі
+6
Головне щоб всі комплектуючі були нашого виробництва
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11.11.2024 13:13
+6
Головне щоб це не була чергова булька. З десяти тільки два допустили.
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11.11.2024 13:48
+5
Але держава до їхніх розробок ніяким чином не долучалась. Багато чого умільці в гаражах ефективного створили за два роки. Шукали підтримки в чиновників, щоб поставити на конвеєр. Бо в "гаражах" необхідної кількості не створиш. Але все вмерло десь в кабінетах. Випливає тільки в пафосних звітах.
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11.11.2024 13:55
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Головне щоб всі комплектуючі були нашого виробництва
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11.11.2024 13:13 Відповісти
))) якшо 50% мікросхем виробляється на Тайвані даремно на це сподіватись.
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11.11.2024 14:50 Відповісти
Тайвань зараз трясеться щоб Україна не програла,бо розуміє що вони відразу будуть наступні в черзі на окупацію китаєм.Тому залежність від Тайваню не є трагедією.Аби не від китаю
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11.11.2024 16:10 Відповісти
Головне щоб це не була чергова булька. З десяти тільки два допустили.
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11.11.2024 13:48 Відповісти
Але держава до їхніх розробок ніяким чином не долучалась. Багато чого умільці в гаражах ефективного створили за два роки. Шукали підтримки в чиновників, щоб поставити на конвеєр. Бо в "гаражах" необхідної кількості не створиш. Але все вмерло десь в кабінетах. Випливає тільки в пафосних звітах.
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11.11.2024 13:55 Відповісти
З китайських деталей.
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11.11.2024 13:59 Відповісти
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11.11.2024 14:55 Відповісти
Створили?Супер.Прошу ще ціну озвучити.І скільки вже для сил оборони замовили?
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11.11.2024 15:11 Відповісти
До речі,під чутливим керівництвом вже і 1й укаїнський супутник був запущений.Про який одразу після запуску і затихли згадки про нього
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11.11.2024 19:55 Відповісти
Це - на 15 хвилин бою?
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07.12.2024 05:39 Відповісти

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