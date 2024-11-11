У Нацбанку не бачать підстав для зниження облікової ставки найближчим часом

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) не бачать підстав для зниження облікової ставки у найближчі місяці, а частина з них підтримує її підвищення вже до кінця року.

Про це свідчать підсумки дискусії членів Комітету, яка відбулася 30 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, дев’ять членів КМП підтримали збереження облікової ставки на рівні 13% у жовтні. На їхню думку, такого рівня облікової ставки достатньо, щоб у поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, стримати інфляцію та повернути її до цілі 5% у найближчі роки.

Крім того, вони зауважили, що такий крок буде послідовним та передбачуваним з огляду на попередні комунікації, тоді як НБУ важливо і надалі зменшувати рівень економічної невизначеності.

Лише один член КМП під час засідання висловився за підвищення облікової ставки до 13,5% вже у жовтні. Він нагадав, що підтримував підвищення облікової ставки ще на попередньому засіданні, а зараз доцільність такого кроку зросла з огляду на пришвидшення інфляції.

Водночас переважна більшість членів КМП очікує збереження облікової ставки на рівні 13% упродовж наступних місяців, однак не виключає можливість її підвищення.

"Жоден з учасників дискусії не бачить підстав для пом’якшення процентної політики в найближчі місяці. Вісім членів КМП вважають, що за поточного стану інфляційних очікувань та збереження стійкості валютного ринку утримання облікової ставки на рівні 13% буде достатнім для забезпечення належного рівня захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Держстат зафіксував прискорення інфляції у жовтні. Що подорожчало найбільше

Натомість на думку двох членів КМП, у грудні ставку необхідно буде підняти до 14%.

"Учасники дискусії погодилися, що, ураховуючи посилення цінового тиску понад прогноз та зміщений вгору баланс проінфляційних ризиків, заява про наміри (forward guidance) у пресрелізі щодо облікової ставки має бути односторонньою – у бік підвищення. Зокрема, доцільно відобразити готовність НБУ реагувати на реалізацію ризиків для інфляції та загрозу розбалансування очікувань", – додали у НБУ.

Водночас члени КМП вважають, що Нацбанк може повернутися до зниження облікової ставки після проходження пікових інфляційних значень у наступному році. Тому переважна більшість членів КМП очікує, що облікова ставка становитиме близько 12% наприкінці 2025 року, але цей прогноз із високою ймовірністю можуть переглянути.

Як повідомлялося, у жовтні правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.