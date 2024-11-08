Держстат зафіксував прискорення інфляції у жовтні. Що подорожчало найбільше

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2024 року прискорилася до 1,8%, порівняно з 1,7% у вересні, 0,6% у серпні, з 0% – липні, 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) становила 8,4%, свідчать дані Державної служби статистики.

Базова інфляція в жовтні, порівняно з вереснем, становила 1,3%, з початку року – 8%.

За даними Держстату, на споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.

Найбільше (на 18,2% та 18,1%) подорожчали овочі та яйця. На 6,9-1,3% зросли ціни на масло, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття, за оцінкою Держстату, подорожчали на 1,2%, зокрема, одяг – на 1,3%, взуття – на 1,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% здебільшого через подорожчання палива та мастил на 0,8% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція у вересні 2024 року прискорилася до 1,7%, порівняно із 0,6% у серпні, з 0% – липні. У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%.

У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій. У жовтні НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.