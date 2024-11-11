В Україні запустили новий Реєстр зберігання зерна

В Україні розробили та впровадили інформаційно-комунікаційну систему "Основний реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстр зернового складу".

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Для того, щоб зареєструватися, профільним установам та організаціям необхідно перейти на офіційну веб-адресу нового Реєстру за посиланням.

Переваги впровадження Реєстру складських документів на зерно:

розміщення Реєстру на Єдиній платформі реєстрів державних органів на Дія.Engine;

реалізована можливість керування бланками в частині їх переміщення між складами;

доступ елеваторів до роботи з Реєстром через веб-браузер Управління доступом користувачів реалізовано безпосередньо в системі та доступно керівнику елеватора;

наявність АPI-інтерфейсу для інформаційного обміну з обліковими системами зернових складів;

використання електронного цифрового підпису для авторизації користувачів;

реалізовані робочі кабінети для банківських установ;

інтеграція Реєстру з ЄДР (Єдиним державним реєстром юридичних осіб);

нові формати звітності.

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"Впровадження Реєстру зберігання зерна створює передумови переходу на безпаперові технології та запровадження електронного складського документа на зерно. Також створює можливість інтеграції з торговельними майданчиками для розвитку ринку зерна України", – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Проєкт реєстру реалізували Мінагрополітики спільно з Мінцифрою та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як повідомлялося, на початку року Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) продовжила реєстрацію на отримання модульних зерносховищ для фермерів Херсонської області та відкрила реєстрацію для сільгоспвиробників із Миколаївської та Харківської областей.