Спроба заволодіння землею Верховної Ради: Прокуратура передала справу нардепа-забудовника Ісаєнка до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно обраного від забороненої партії ОПЗЖ народного депутата і забудовника Дмитра Ісаєнка та колишнього помічника директора держпідприємства "Державний будівельний комбінат" Апарату Верховної Ради Олега Динола про спробу отримання під забудову земельної ділянки держкомбінату.

Про це повідомляє пресслужба САП, не вказуючи прізвищ фігурантів. Однак за інформацією видання "Слово і діло", йдеться саме про Ісаєнка та Динола.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, експосадовця "Держбудкомбінату" – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

"Зауважимо, що оскільки колишній керівник Управління справами Апарату Верховної Ради України перебуває у розшуку, матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження. Ще один підозрюваний у справі повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством", – додали у САП.

Як повідомлялося, раніше Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з ексдиректором "Держбудкомінату" Верховної Ради Юрієм Юрловим. Йому присудили 3 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з управлінням державними підприємствами строком на 1 рік, та 8500 грн штрафу. Водночас його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік і поклали певні обов'язки.

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Нагадаємо, 10 березня детективи НАБУ повідомили про підозру нардепу Дмитру Ісаєнку, якого повязують із забудовником Perfect Group, а також екскерівнику Управління справами Апарату ВРУ та колишнім посадовцям держпідприємств у справі про спробу незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату".

За даними слідства, у 2020 році Ісаєнко змовився з керівником ДП "Держбудкомбінат" і керівником Управління справами Апарату ВР, щоб незаконно та без погодження Верховної Ради виставити на аукціон земельну ділянку, на якій розміщена виробнича база "Держбудкомбінату", для укладення інвестиційного договору щодо її забудови.

Для цього учасники схеми організували проведення аукціону, перемогу в якому отримала компанія, пов’язана з нардепом. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість реальна вартість ділянки і майна становила понад 525 млн грн.

У подальшому зловмисники планували звільнити ділянку від забудов, а на їх місці збудувати новий житловий комплекс. НАБУ також стверджує, що довідавшись про початок досудового розслідування, фігуранти справи вживали дій для уникнення відповідальності. Зокрема, вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження яке розслідують детективи НАБУ.

Дмитро Ісаєнко був обраний народним депутатом дев'ятого скликання за списком партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Офіційно він не декларував компанії, що входять до забудовника Perfect Group. Однак вказував у декларації фонд "Княгиня Ярославна", від якого щорічно отримував мільйонні дивіденди. Як свідчать відкриті джерела, фонд "Княгиня Ярославна" збирає кошти на будівництво житла, яке зводить група компаній Perfect Group.