Служба відновлення без тендерів роздала 7,4 мільярда на будівництво водогону для Миколаєва

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила будівництво водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону для забезпечення водою міста Миколаїв загальною вартістю 7,44 млрд грн.

Закупівлі провели без проведення відкритих торгів у зв’язку із нагальною потребою, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Наразі Миколаїв забезпечується водою з Інгулецького зрошувального каналу, однак її якість не відповідає нормам, і вона придатна лише для технічних потреб. Використовувати її для пиття, приготування їжі або миття посуду заборонено.

Будівництво першої ділянки водогону виконає ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Кабмін планував залучити фінансування для будівництва нового водогону для Миколаєва у міжнародних фінансових організацій, зокрема Європейського інвестиційного банку. У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручав Міністерству розвитку громад та територій доручено визначити джерела фінансування будівництва магістрального водогону від річки Південний Буг до Миколаєва.

Однак в контрактах з обраними підрядниками європейського фінансування наразі не передбачено. Відтак закупівлю проводили за чинними нормам тендерного законодавства, яке дозволяє проводити такі закупівлі без використання електронної системи.

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В укладених з підрядниками договорах вказано, що роботи повинні виконати до кінця 2024 року. Однак в цих же договорах є плани фінансування, що протирічать цим термінам. Зокрема, цього року планується виділити для початку робіт тільки мінімальні кошти з міського бюджету Миколаєва. А основні гроші, і відповідно роботи, плануються на 2025 рік.

Ціни контрактів не остаточні. Бо технічні проєкти ще не розроблені, відповідно завдання будівельникам ще коригуватиметься. Відтак, в нинішніх договорах взагалі не враховано вартість і кількість насосів. Їх мають додати коли остаточно погодять проектні рішення.

При цьому ціни на основні будівельні матеріали у кошторисах трьох підрядників значно різняться.

Так, залізобетонні плити покриття 2ПП25-2.1 "Ростдорстрой" передбачив по 14 788 грн за штуку, а "Автострада" – по 3 336 грн/шт, що вчетверо дешевше. "Конкрейт груп" продає такі плити по 14 788 грн/шт, що дорівнює ціні "Ростдорстрою".

Сталеві електрозварні труби діаметром 530 мм і товщиною стінки 7 мм "Укртрансміст" з "Ростдорстрой" поставлять по однаковій ціні 65 500 грн за тонну, а "Автострада" – по 97 934 грн за тонну, що на 33% дорожче. Компанія "Айронстіл" продає такі труби по 68 000 грн/т, як приблизно й пропонують "Укртрансміст" з "Ростдорстрой".

Сталеві електрозварні труби діаметром 1020 мм і товщиною стінки 12 мм в контракті "Ростдорстрою" по 65 500 грн/т, а "Автострада" – по 83 120 грн/т, що на 21% дорожче.

Бетонні блоки ФБС 12.4.6-Т "Укртрансміст" та "Ростдорстрой" привезуть по 1 110 грн/шт, а "Автострада" – по 843 грн/шт, що на 32% дешевше. Група "Ковальська" продає такі блоки по 1 173 грн/шт.

Хто будуватиме новий водогін для Миколаєва?

Вінницька "Група Компаній "Автострада" належить Максиму Шкілю. Він засновник і CEO холдингу MS Capital, куди входять пʼять великих компаній: "Бехівський гранітний карʼєр", "Перша логістична компанія", "Ауді Центр Одеса", "Прилуцька Аграрна Компанія" і "Автострада". Компанія була одним із найбільших підрядників "Великого будівництва".

Нещодавно вона отримала підряди на будівництво київського метро від станції Сирець на житловий масив Виноградар та миколаївської підземної магістральної теплової мережі централізованого теплопостачання. З 2017 року "Автострада" отримала тендерів на 146 млрд грн.

Столична компанія "Укртрансміст" належить Ірині Карнаковій і є співзасновником (33,3%) консорціуму "Євротрансміст", яким керує Ігор Карнаков. За даними аналітичної системи "Youcontrol" консорціум входить до групи родини Келоєвих, де ключовою особою є Муслім Кєлоєв. До активів групи належать: ТОВ "Пейд" – постачальник палива для державних компаній, зокрема для морських портів та ТОВ "Європейська дорожньо-будівельна компанія". З 2017 року "Укртрансміст" отримав підрядів на 10,6 млрд грн, найбільше – у нинішнього замовника на Миколаївщині.

Одеська компанія "Ростдорстрой" належить Євгенію Коновалову і Юрію Шумахеру – депутату Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова. Коновалов та Шумахер також володіють столичним ПП "Київшляхбуд". З 2016 року "Ростдорстрой" виграла тендерів 96,7 млрд грн, найбільше – у нинішнього замовника на Миколаївщині.

Службу відновлення в Миколаївській області очолює Олександр Антощук.

Коли обіцяють відновити водопостачання Миколаєва?

У серпні Кабмін затвердив Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Вона охоплює 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську. Реалізація Програми оцінюється у 54,2 мільярда гривень.

Тоді Шмигаль обіцяв, що за результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою.

Нагадаємо, на початку серпня на повну потужність запрацював магістральний водогін "Інгулець - Південне водосховище", який має забезпечити водою Кривий Ріг. За даними Держагентства відновлення, це найбільший найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України.