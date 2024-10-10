Найбільший підрядник "Укравтодору" отримав 500 мільйонів на будівництво тепломереж у Миколаєві

Комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" 4 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Група Компаній "Автострада" будівництво підземної тепломережі вартістю 487,38 млн грн.

Роботи мають виконати до кінця 2024 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

"Ми збудуємо нову підземну магістральну тепломережу по вул. Погранична. Це буде магістраль від вул. Корабелів до вул. Маршала Василевського. Її протяжність – майже 7 кілометрів у двотрубному обчисленні, діаметр – 530 мм", – писав про цей проєкт міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За умовами угоди, гідравлічні випробування нової тепломережі повинні завершити до листопада 2024 року. Проєкт передбачає використання попередньо ізольованих труб та перенесення мережі з проїжджої частини на зелену зону, а також встановлення нової запірної арматури на всі відгалуження.

Договірна ціна матеріалів є динамічною та може коригуватися під час виконання робіт.

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума – 181,53 млн грн – піде на сталеві зварні труби типу 3, діаметром 530х8 мм, сталь 20 пряма, попередньо теплоізольовані, оболонка поліетиленова, з сигналізацією, довжиною 11,5 м по 28 700 грн за метр (тут і далі ціни вказано з ПДВ). У відкритих джерелах ринкові ціни на такі труби не вказані, але труба з аналогічними параметрами без теплоізоляції й сигналізації продається по 5 319 – 7 739 грн/м.

Пісок врахували по 566 грн/куб. м, а його доставка складає 1 149 грн/куб. м. Відтак загальна ціна з доставкою та складськими витратами становить 1 748 грн за кубометрі. Нещодавно Миколаївська ОДА для укриття обласної лікарні замовляла пісок по 925 грн за кубометр з доставкою, що майже вдвічі дешевше від кошториса "Миколаївоблтеплоенерго".

Бетон класу В15 (М200) врахували по 4 120 грн/куб. м. Нещодавно Адміністрація Інгульського району Миколаївської міськради для ремонту тротуару замовляла бетон В15 (М200) по 3 108 грн/куб. м, що на 25% дешевше.

"Автострада" отримала підряд без конкуренції, оскільки на тендер більше ніхто не подався.

КП "Миколаївоблтеплоенерго" з 2016 року очолює Микола Логвінов, уповноваженою особою з публічних закупівель є Валерія Шевченко.

Вінницька "Група Компаній "Автострада" належить Максиму Шкілю. Він засновник і CEO холдингу MS Capital, куди входять пʼять великих компаній: "Бехівський гранітний карʼєр", "Перша логістична компанія", "Ауді Центр Одеса", "Прилуцька Аграрна Компанія" і "Автострада".

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Як повідомлялося, у липні "Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником і переможцем тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві. Компанія запропонувала виконати роботи за 13,79 млрд грн при очікуваній вартості 13,96 млрд грн. Роботи потрібно виконати до кінця 2026 року.

"Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.

Однак у травні КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.

Компанія отримала підряд фактично без конкуренції, оскільки ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.