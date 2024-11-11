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Новини
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Приватизація Білгород-Дністровського порту: Покупцем виявився невідомий інвестор

білгород

Компанія "Топ-Оффер", яка була єдиним претендентом на придбання єдиного майнового комплексу держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" на приватизаційному аукціоні 7 листопада, купує порт в інтересах невідомого інвестора.

Про це директор і офіційний власник ТОВ "Топ-Оффер" Євген Богуславський розповів Liga.net.

Він пояснив, що не може розголошувати ім’я інвестора через комерційну таємницю та запропонував стежити за новинами, які можуть з’явитись протягом місяця.

Богуславський також відмовився озвучувати плани щодо майбутнього порту через підписану угоду про нерозголошення (NDA) з інвестором, але зазначив, що у нього є ідеї щодо вирішення проблем порту.

"В даному проєкті я дію в інтересах інвестора. Він всіма планами зі мною не ділився. Але щодо мосту (зруйнованого російськими ракетами у 2022 році, – ред.) можу сказати, що він буде його відновлювати. Це буде не цього року, бо не все одразу", – розповів Богуславський.

Щодо походження грошей на купівлю порту Богуславський теж не дав конкретної відповіді через NDA.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна 7 листопада провів 13-й аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". У торгах взяв участь лише один учасник – ТОВ "Топ-Оффер" Євгена Богуславського, яке запропонувало 90 мільйонів гривень.

Оскільки учасник аукціону був один, тепер рішення щодо приватизації повинен ухвалити Кабмін. Далі підпишуть угоду, після чого переможець повинен сплатити гроші за придбаний об’єкт.

ТОВ "Топ-Оффер", яка належить Євгену Богуславському, була зареєстрована у грудні 2023 року Богуславським та Михайлом Щербіною.

Бізнес-активність Богуславського почалась після 2022 року. Рік тому він купив спорткомплекс Tsarskiy City Resort в елітному київському ЖК "Новопечерські липки" за 105 мільйонів гривень. Він також намагався купити Київський протезний завод – будинок в центрі Старого Подолу столиці. Однак програв аукціон власнику "Великої кишені" Роману Луніну.

В жовтні Богуславський як ФОП переміг на тендері держпідприємства "Гендирекція з обслуговування іноземних представництв" на закупівлю юридичних послуг – перереєстрацію об’єктів нерухомості підприємства.

Схоже на те, що Богуславський є корпоративним юристом, який надає послуги з реєстрації юридичних осіб, об’єктів нерухомості та фінансових операцій, зауважує Liga.net. Згідно з даними системи Youcontrol, він є директором та співвласником Факторингової компанії "Паритет" Юрія Бондарчука, співвласника групи "Сільгосппродукт". Також Богуславський був директором ФК "Голден Коін", яка входить в групу Андрія Дрібнюка, що займається нерухомістю.

Автор: 

порт (1389) приватизація (1346) Білгород-Дністровський (20) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+8
Жлобські таємниці охороняються краще ніж військові.
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11.11.2024 18:25
+7
100% москалятина купила.
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11.11.2024 18:39
+4
Грузини так чайні плантації продавали. В результаті "невідомі інвестори" вирубали всі чайні дерева і всі забули, що в Грузіі колись вирощували чаї...
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11.11.2024 18:37
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Це дно.
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11.11.2024 18:14 Відповісти
Жлобські таємниці охороняються краще ніж військові.
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11.11.2024 18:25 Відповісти
Можливо , сомалійський друг нашого вождя .
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11.11.2024 18:33 Відповісти
Грузини так чайні плантації продавали. В результаті "невідомі інвестори" вирубали всі чайні дерева і всі забули, що в Грузіі колись вирощували чаї...
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11.11.2024 18:37 Відповісти
100% москалятина купила.
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11.11.2024 18:39 Відповісти
або китайські "друзі". вони дуже ********** портову інфроструктуру
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12.11.2024 08:14 Відповісти
А навіщо продавати порти ,тим паче невідому кому,за 2 мільона евро, щоб побудувати такий порт потрібно що найменьше 20, країна що одним днем живе?,- війна колись закінчиця і повернуця захисники України додому, на жаль не всі, на своїй землі будуть вирощувати хліб і багато чого і через ці порти експортувати перероблену продукцію. Чи влада як завжди грабує країну, агроші потрібні на пенсії прокурорів та інших казнокрадів і зрадників.
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11.11.2024 19:08 Відповісти
Та не переймайтесь, там мабуть надійний інвестор, з ОПи. Правда купив для перепродажу, щоб ще заробити
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11.11.2024 19:30 Відповісти
А що, державі порти більше не потрібні, що його конче потрібно було продавати та ще й за нищою ціною?
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11.11.2024 19:31 Відповісти
Я знаю кто этот инвестор, это тот кто купил который бизнес центр Парус - Кирпа
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11.11.2024 20:19 Відповісти
Для друга папы по бизнесу и знакомого еще по Афгану.
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11.11.2024 20:30 Відповісти
Знову ОПа щось тихо кацапам продала.
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11.11.2024 21:49 Відповісти
То Крупі повернули гроші і вона купила порт. Тим більш за таку смішну ціну.
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11.11.2024 22:24 Відповісти
"Не відомий"? Це що кацапи?
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11.11.2024 23:42 Відповісти
Всьо на продаж
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12.11.2024 10:13 Відповісти
подстилка кацапни как титан купил азербайджанец, русский только.
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12.11.2024 14:21 Відповісти

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