Приватизація Білгород-Дністровського порту: Покупцем виявився невідомий інвестор

Компанія "Топ-Оффер", яка була єдиним претендентом на придбання єдиного майнового комплексу держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" на приватизаційному аукціоні 7 листопада, купує порт в інтересах невідомого інвестора.

Про це директор і офіційний власник ТОВ "Топ-Оффер" Євген Богуславський розповів Liga.net.

Він пояснив, що не може розголошувати ім’я інвестора через комерційну таємницю та запропонував стежити за новинами, які можуть з’явитись протягом місяця.

Богуславський також відмовився озвучувати плани щодо майбутнього порту через підписану угоду про нерозголошення (NDA) з інвестором, але зазначив, що у нього є ідеї щодо вирішення проблем порту.

"В даному проєкті я дію в інтересах інвестора. Він всіма планами зі мною не ділився. Але щодо мосту (зруйнованого російськими ракетами у 2022 році, – ред.) можу сказати, що він буде його відновлювати. Це буде не цього року, бо не все одразу", – розповів Богуславський.

Щодо походження грошей на купівлю порту Богуславський теж не дав конкретної відповіді через NDA.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна 7 листопада провів 13-й аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". У торгах взяв участь лише один учасник – ТОВ "Топ-Оффер" Євгена Богуславського, яке запропонувало 90 мільйонів гривень.

Оскільки учасник аукціону був один, тепер рішення щодо приватизації повинен ухвалити Кабмін. Далі підпишуть угоду, після чого переможець повинен сплатити гроші за придбаний об’єкт.

ТОВ "Топ-Оффер", яка належить Євгену Богуславському, була зареєстрована у грудні 2023 року Богуславським та Михайлом Щербіною.

Бізнес-активність Богуславського почалась після 2022 року. Рік тому він купив спорткомплекс Tsarskiy City Resort в елітному київському ЖК "Новопечерські липки" за 105 мільйонів гривень. Він також намагався купити Київський протезний завод – будинок в центрі Старого Подолу столиці. Однак програв аукціон власнику "Великої кишені" Роману Луніну.

В жовтні Богуславський як ФОП переміг на тендері держпідприємства "Гендирекція з обслуговування іноземних представництв" на закупівлю юридичних послуг – перереєстрацію об’єктів нерухомості підприємства.

Схоже на те, що Богуславський є корпоративним юристом, який надає послуги з реєстрації юридичних осіб, об’єктів нерухомості та фінансових операцій, зауважує Liga.net. Згідно з даними системи Youcontrol, він є директором та співвласником Факторингової компанії "Паритет" Юрія Бондарчука, співвласника групи "Сільгосппродукт". Також Богуславський був директором ФК "Голден Коін", яка входить в групу Андрія Дрібнюка, що займається нерухомістю.