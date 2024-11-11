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Новини
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Одна з найвідоміших українських IT-компаній оголосила про звільнення 20% співробітників

macpaw

Одна з найвідоміших українських продуктових IT-компаній MacPaw звільнить 20% співробітників.

Про це генеральний директор MacPaw Олександр Косован повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми самі опинилися перед серйозними фінансовими викликами, і щоб зберегти стабільність компанії в майбутньому, ми змушені ухвалити важке рішення. Після ретельного аналізу ситуації та обговорення всіх можливих варіантів ми прийняли складне рішення скоротити нашу команду на 20%", – написав керівник компанії.

"Це одне з найважчих лідерських рішень у моїй кар’єрі, але, на жаль, воно є необхідним для забезпечення довгострокової стабільності MacPaw. Тому, ми зробимо все можливе, щоб підтримати кожного і кожну, кого торкнеться це скорочення", – додав Косован.

Заснована Косованом в 2008 році MacPaw - одна з найвідоміших на глобальному ринку українських компаній, яка займається розробкою програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.

За даними на сайті компанії, наразі у MacPaw працює понад 500 фахівців.

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Як повідомлялося, у лютому 2023 року правоохоронці проводили обшуки в офіс української IT-компанії MacPaw та вдома у генерального директора компанії Олександра Косована.

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Автор: 

звільнення (1003) IT-індустрія (319) ІТ-індустрія (543)


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"Нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра "- ну да ,ну да - основна претензія до IT-компанії . Всі повірили , в тому числі й 73%
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12.11.2024 10:37 Відповісти
Ну і нічо. Вони прийдуть інженерами і державну медицину, одержать зарплату у 6000 грн. і житимуть далі, підносячи медицину фельдшера Радуцького до нових недосяжних висот. Нам інженери дуже потрібні, щоб ремонтурали техніку 25 річної давності, хто ж буде спасати українських громадян.
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12.11.2024 11:31 Відповісти

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