БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 460 41

Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати: У вересні він становив $519 мільйонів

айти,программист

Експорт IT-послуг у вересні становив $519 млн. Це на 0,4% менше, ніж у вересні минулого року ($521 млн), коли він був найнижчим у році.

Втім, це трохи краще серпневого показника ($507 млн), повідомляє галузеве видання ain.ua із посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

У третьому кварталі 2024 року сукупний виторг від експорту ІТ-послуг зменшився до $1,56, порівняно із $1,59 млрд у другому та та $1,62 млрд – у першому кварталі.

Загалом, за січень-вересень 2024 року сукупний експортний виторг української ІТ-індустрії склав $4,7 млрд. За аналогічний період минулого року цей показник становив $5 млрд.

Основними країнами-партнерами України залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

Як повідомлялося, експорт IT-послуг з України у серпні 2024 року становив $507 млн, що на $38 млн або на 6,97% менше, ніж у липні ($545 млн), свідчать дані НБУ. Це найменше значення з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередній мінімум було зафіксовано у січні 2024 року – $508 млн.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Автор: 

валюта (2344) НБУ (9587) експорт (3991) ІТ-індустрія (567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Зато тепер Україна може експортувати прокурорів-інвалідів з мільйонними статками.

Такого ексклюзиву не надає жодна країна світу! )))
показати весь коментар
31.10.2024 19:38 Відповісти
+13
Треба подякувати ТЦК...то їх здобутки...вони та поліцейські в тилу таких доходів не приносять...
Лише отримують зарплатню з бюджету,який наповнюють Айтішники ..
показати весь коментар
31.10.2024 19:41 Відповісти
+6
Зелена шантрапа все перетворить в гівно до чого доторкається.
показати весь коментар
31.10.2024 20:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще пару лет назад айтишники отсегнули по 10-15 тысяч баксов и смылись за кордон.Те что остались прячутся от ТЦК.
показати весь коментар
31.10.2024 19:33 Відповісти
ти теж ховаєшся. ти айтішнік?
показати весь коментар
31.10.2024 19:35 Відповісти
Хуже даже,пытался одного уговорить что бы доктору доктору в Днепре программы обновил,так тот забился как крот в квартиру и пару лет их нее не выходит и ни с кем не встречается,спасибо нашел другого.
показати весь коментар
31.10.2024 21:18 Відповісти
А доктор мог "помочь"? Иначе нахрена тому айтишнику с зп в условных $100 в час, заниматься низкоквалифицированным трудом за спасибо?
Какие ж вы наивные дебилы, ну ****** человек, который возможно работает в компании с мировым именем, возможно даже имеет в ней далеко не последнюю должность, и зарабатывает раза в 4 больше, чем топ-манагер какой-нибудь крупной сети супермаркетов, не выходя из квартиры в Днепре, вдруг подорвется как мальчик по вызову нахаляву ехать делать какую-то лоховскую работу, за которую уже даже студенты первого курса не берутся? Еще и рискуя нажить гемор на свою жопу за установку пиратского софта, или будучи пойманым тцкунами?
Если бы доктор ему хотя бы пообещал посодействовать в его проблеме, не бесплатно, естественно, то я еще понимаю.
показати весь коментар
31.10.2024 21:37 Відповісти
Когда ко мне с такими просьбами обращались лет 15+ назад, я говорил - не проблема, тащите свой системник ко мне домой, будет время, посмотрю.
Если речь вообще шла о ноуте, то за такую наглость просто сразу посылал.
показати весь коментар
31.10.2024 22:00 Відповісти
Ну да послать одного из лучших врачей и диагностиков только потому что его город под бомбежками?По крайней мере только умнее его я еще не встречал все эти хваленые доценты и проффесора только блеяли разную хрень и только он поставил диагноз дочери и вылечил ее.
показати весь коментар
01.11.2024 06:34 Відповісти
Где шла речь про "одного из лучших врачей и диагностиков"? Даже если он таковым и является, это не повод оказывать низкоквалифицированные услуги за копейки. Еще и в другом городе, который еще под обстрелами. Неужели на весь Днепр не нашлось какого-нибудь школьника, который бы ему ту винду переставил? Хотя сейчас и школьники есть такие, что уже в разы больше своих родителей зарабатывают.
Этот лучший врач и диагност сам бы поехал, в ущерб своему времени и с риском для жизни/свободы, в другой город, например, чинить канализацию незнакомым людям за 100 гривен?
показати весь коментар
01.11.2024 09:05 Відповісти
Вот когда у него будут проблемы с здоровьем вот тогда пусть и посылает.
показати весь коментар
01.11.2024 06:41 Відповісти
Так этот же врач сам его бесплатно лечить не будет, а заломит цену, соответствующую своему опыту, регалиям и квалификации! И в другой город не поедет, скажет принимаю только в своем кабинете!
показати весь коментар
01.11.2024 09:07 Відповісти
А когда узнает что перед ним айтишник, то еще и умножит на 2.
показати весь коментар
01.11.2024 09:13 Відповісти
Зараз щось накодю…
показати весь коментар
31.10.2024 19:38 Відповісти
Зато тепер Україна може експортувати прокурорів-інвалідів з мільйонними статками.

Такого ексклюзиву не надає жодна країна світу! )))
показати весь коментар
31.10.2024 19:38 Відповісти
Треба подякувати ТЦК...то їх здобутки...вони та поліцейські в тилу таких доходів не приносять...
Лише отримують зарплатню з бюджету,який наповнюють Айтішники ..
показати весь коментар
31.10.2024 19:41 Відповісти
вони мало того що не приносять доходів, вони гроші з хабарів не використовують для створення якогось бізнесу, а ховають в дивани, або люксові авто купують. Вони вилучають гроші з економіки країни, і скирдують в дивани
показати весь коментар
31.10.2024 19:50 Відповісти
Потужне скирдування.

показати весь коментар
31.10.2024 20:19 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 20:34 Відповісти
ТЦК- всього лиш опрічніки єрмака. А Зеленський сказав що його ніколи не звільнить.
показати весь коментар
01.11.2024 01:42 Відповісти
Айтішники зараз в ЗСУ. Штурмовики з них ніякі, а от чистити картоплю на кухні - це у них виходить.
показати весь коментар
31.10.2024 19:43 Відповісти
людей з високим IQ логічно і правильно треба використовувати на кухні. Чому таких як ви не можна примусово мобілізувати на кухню?
показати весь коментар
31.10.2024 19:47 Відповісти
Знаю не одного оператора айтішника. І донатять найбільше, до речі!
показати весь коментар
31.10.2024 19:57 Відповісти
То мабуть дуралєї якісь. Як можна вкидувати бабло в країну, в якої немає майбутньго, а щоб звідси тупо виїхати та не сконати разом з нею, кожна копійка може стати у нагоді?
Та і взагалі, як можна розкидуватися грошима, коли тобі завтра можуть вирубити інтернет і *** ти що вже заробиш?
показати весь коментар
31.10.2024 20:38 Відповісти
А що айтішник не може помилятись? Судячи по купівлі нових і уживаних авто з-за кордону на майже 3 млрд. $ лише за цей рік, нерухомості втридорога , то є гроші у людей і багато хто впевнений, що Україна йде до успіху.
показати весь коментар
31.10.2024 23:25 Відповісти
Такі ж дебіли і за тиждень до війни гребли новобудови у тому ж Харкові, коли вже очевидно було, що Харків буде під обстрілами. А зараз в Харкові нема ніякого ІТ, будинки ті стоять недобудовані, а самі вони сидять закордоном і гризуть лікті.
Машину купити - це розумний поступок, бо велика і надійна машина з гарною прохідністю під час війни це мастхев, а надійною може бути тільки нова машина.
А взагалі, всі мої знайомі айтівці давно сидять закордоном, ******** від наших новин, та ніхто з них навіть думки не має про повернення.
показати весь коментар
01.11.2024 08:59 Відповісти
Машини купують не айтівці, а ті хто з них бабло стриже. Ті, хто почуяв себе якимись вовками вулиць, де можна безкарно ловити овець та їх стригти. А скоро будуть до тих овець вламуватися в оселі та виносити все що подобається.
Айтівці вже згодні просто пішки через гори звідси вийти з одним рюкзаком. Я особисто в більшості саме такі настрої бачу. Хоча повторюся - всі мої знайомі вже давно ТАМ, ніхто з них не може купити машину в Україні чисто фізично.
показати весь коментар
01.11.2024 09:22 Відповісти
І хто такі "оператори-айтішники"?
показати весь коментар
31.10.2024 20:39 Відповісти
А що ще в Україне і з України не падає при цьому Потужному Лідору?
показати весь коментар
31.10.2024 19:48 Відповісти
Так клікуха ж була - "півшостого", от воно все падає і висить відповідно.
показати весь коментар
31.10.2024 20:53 Відповісти
IT вже вмерло нажаль..
показати весь коментар
31.10.2024 19:51 Відповісти
ще не вмерло, відкриття кордонів, та неминуче підвищення податків для фопів, адже тільки це і тримало ІТ спеців тут останні роки, поставить жирну крапку у цій історії.
показати весь коментар
31.10.2024 19:57 Відповісти
Де відкриття?
показати весь коментар
31.10.2024 20:33 Відповісти
в тій же Польші куди перекочувало багато спеців.
показати весь коментар
31.10.2024 21:02 Відповісти
Я в курсі. А де відкриття, пля?
показати весь коментар
31.10.2024 21:14 Відповісти
а ви про кордони, мир чи поразка ось вам і відкриття, як тільки цей день настане ІТ галузі країни кінець, тут будуть максимум джуни в офісах штани протирати...
показати весь коментар
31.10.2024 21:43 Відповісти
Давайте і далі розкрадати бюджет, а як слідство закручувати гайки і підіймати податки , тоді не тільки будуть падати експорт , а взагалі АТ- шників не буде і це стосується багатьох галузей економіки.
показати весь коментар
31.10.2024 20:19 Відповісти
Зелена шантрапа все перетворить в гівно до чого доторкається.
показати весь коментар
31.10.2024 20:19 Відповісти
От і збс, я теж до кінця року фоп закрию к ****.
показати весь коментар
31.10.2024 20:32 Відповісти
Айтішніки потихеньку просочуються через кордон, залишаючи "жирок" на кордоні. Тому і падає, бо тікають.
показати весь коментар
31.10.2024 20:52 Відповісти
Світова тенденція, Індія захоплює ринок, частина американських компаній переносить офіси в Мексику, частина великих компаній автоматизують свої алгоритми йдучи в сторону АІ асистентів для розробників, що скорочує необхідний час.

До цього добавилось те що ІТ компанії масово вивозили своїх працівників в перший рік війни. І до цього часу поки їм податки не підняли, вони ще були зареєстровані в Україні як напряму так і через працівників.
Але один не мудрий куратор подактової рішив щипати гусаків і думає що дальше всі будуть платити тут.
показати весь коментар
31.10.2024 21:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 