Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати: У вересні він становив $519 мільйонів

Експорт IT-послуг у вересні становив $519 млн. Це на 0,4% менше, ніж у вересні минулого року ($521 млн), коли він був найнижчим у році.

Втім, це трохи краще серпневого показника ($507 млн), повідомляє галузеве видання ain.ua із посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

У третьому кварталі 2024 року сукупний виторг від експорту ІТ-послуг зменшився до $1,56, порівняно із $1,59 млрд у другому та та $1,62 млрд – у першому кварталі.

Загалом, за січень-вересень 2024 року сукупний експортний виторг української ІТ-індустрії склав $4,7 млрд. За аналогічний період минулого року цей показник становив $5 млрд.

Основними країнами-партнерами України залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

Як повідомлялося, експорт IT-послуг з України у серпні 2024 року становив $507 млн, що на $38 млн або на 6,97% менше, ніж у липні ($545 млн), свідчать дані НБУ. Це найменше значення з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередній мінімум було зафіксовано у січні 2024 року – $508 млн.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.