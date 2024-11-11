Путін дозволив газовій компанії "Новатек" засекретити дані про свою роботу

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, який дозволяє компанії "Новатек" та її підрозділам зі скрапленого природного газу, а також нафтовій компанії "Сургутнефтегаз" обмежити публічне розкриття інформації про їхню діяльність.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, Росія почала приховувати деякі дані незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, приховується певна нафтогазова статистика та деталі федерального бюджету, а банкам було наказано обмежити розкриття інформації.

Згідно з правилами російського фондового ринку, компанії, зареєстровані на біржі, зазвичай зобов'язані розкривати свої фінансові результати, деталі великих угод та іншу важливу інформацію.

Путін включив до списку очолювані "Новатеком" проєкти "Ямал СПГ" і "Арктик СПГ-2", які підпадають під певні обмеження з боку Європейського Союзу і США.

"Новатек" припинив комерційні операції на першій і єдиній робочій лінії свого проєкту "Арктик СПГ-2" у жовтні, не плануючи відновлювати його взимку.

Рішення є доповненням до указу, виданого в листопаді 2023 року, в якому окреслено перелік компаній, яким дозволено обмежити публічне розкриття інформації в умовах санкцій Заходу.

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 – на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої – у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.