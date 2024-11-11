Літак "Нової пошти" виконав перший вантажний чартерний рейс

Літак Boeing 737-800 із флоту авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній NOVA ("Нова пошта") виконав перший вантажний чартерний рейс із Будапешта до Кишинева.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Авіакомпанія Supernova Airlines у неділю, 10 листопада, виконала перший вантажний чартерний рейс на власному літаку Boeing 737-800 із Будапешта до Кишинева", - повідомила пресслужба ГК NOVA в понеділок.

Рейс було виконано на замовлення Nova Global. Він дав змогу відпрацювати й перевірити синхронізацію процедур і процесів із доставки посилок і вантажів одержувачам у Молдові.

"Наступний крок – тестування транзиту вантажів в Україну із використанням автомобільного транспорту", – розповыли в компанії.

Окрім того, Supernova Airlines планує подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів для забезпечення потреб компаній групи NOVA і зростаючий попит на вантажні авіаційні перевезення.

Також Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США і перебуває в процесі оформлення операційних дозволів для польотів у країну.

Авіакомпанія вже має сертифікат експлуатанта, виданий Державною авіаслужбою України та сертифікат Part-TCO від Агентства з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA), що дає змогу компанії виконувати чартерні рейси в ЄС.

Раніше повідомлялося, що Supernova Airlines отримала дозвіл Державної авіаційної служби України на експлуатацію повітряних ліній зі Львова та Києва до Праги.

Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062, що дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига – Жешув – Рига. Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ – один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу Boeing 737-800SF до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.