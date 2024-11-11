"Укргідроенерго" витратить майже 1 мільярд на протидроновий захист для Кременчуцької ГЕС

ПрАТ "Укргідроенерго" 4 листопада уклало угоду з ПрАТ "Укрсталь конструкція" на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС вартістю 976,95 млн грн (з ПДВ).

Угоду уклали без відкритих торгів через особливості проведення закупівель під час воєнного стану, а очікувана вартість робіт була дещо вищою – 994,09 млн грн, свідчать дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, "Укрсталь конструкція" до кінця 2025 року має збудувати споруди протидронового захисту об`єктів філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго".

Кінцевими бенефіціарами ПрАТ "Укрсталь Конструкція" через ЗНВКІФ "Ріфт" є колишній секретар РНБО часів Віктора Ющенка та один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук.

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Як повідомлялося, влітку "Укргідроенерго" замовило будівництво захисту для Канівської ГЕС за 571,23 млн грн фірмі "МВП "Енергорішення".

За даними самої компанії, об'єкти "Укргідроенерго" від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, крім підриву окупантами Каховської ГЕС, зазнали понад 140 російських ракетних ударів. Загальні збитки від них оцінюються у кілька мільярдів доларів.