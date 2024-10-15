"Укргідроенерго" скасує тендер на послуги юристів для судів із Росією за знищення Каховської ГЕС

"Укргідроенерго" ухвалило рішення скасувати раніше оголошений тендер на юридичні послуги в арбітражній справі щодо руйнування Каховської гідроелектростанції російськими окупантами.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, це рішення було ухвалене для того, щоб забезпечити відповідність дій компанії ширшій національній стратегії України, котра спрямована на притягнення держави-агресора до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури, та забезпечення компенсації за завдані руйнування.

"У цьому контексті будуть проведені додаткові консультації з урядом та іншими ключовими зацікавленими сторонами для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національного підходу, який координується у партнерстві з міжнародними союзниками України", – зазначили в "Укргідроенерго".

Нагадаємо, 15 серпня цього року "Укргідроенерго" оголосило тендер на закупівлю юридичних послуг для представництва в міжнародному арбітражі з питань відшкодування втрат, спричинених знищенням Каховської ГЕС, підірваної російськими окупантами в червні минулого року.

Після підриву греблі Каховської ГЕС "Укргідроенерго" ініціювало арбітражний розгляд проти РФ.

У березні 2024 року було направлено офіційне повідомлення уряду та іншим офіційним особам Росії про вирішення спору відповідно до угоди між урядами України та РФ про взаємний захист інвестицій. Це останній підготовчий крок перед початком арбітражу.

При цьому у січні "Укргідроенерго" почало роботу з двома юридичними компаніями для розробки стратегії подання судових позовів та арбітражу з метою притягнення до відповідальності РФ за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включаючи знищення Каховської ГЕС, а також відшкодування завданих збитків.

Юридичних радників обрали за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community). Ці дві компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

Нагадаємо, за підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.