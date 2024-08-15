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Новини
2 006 11

"Укргідроенерго" витратить 365 мільйонів на юристів для судів з Росією за знищення Каховської ГЕС

гес,каховська

Державне "Укргідроенерго" оголосило тендер на закупівлю юридичних послуг для представництва в міжнародному арбітражі з питань відшкодування втрат, спричинених знищенням Каховської ГЕС, підірваної російськими окупантами у червні минулого року.

Очікувана вартість закупівлі – 365,44 мільйона гривень (без ПДВ), аукціон заплановано на 17 вересня, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому замовник допускає перевищення очікуваної вартості на 20%.

Юридичні послуги планують замовити до кінця 2031 року.

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У пресслужбі компанії пояснили, що міжнародний досвід вказує, що розгляд цієї справи триватиме багато років, тому "Укргідроенерго" очікує отримати надійного та професійного партнера, який допоможе притягти до відповідальності осіб, винних у катастрофі.

В "Укргідроенерго" додали, що перевагу нададуть фірмам з досвідом успішного представництва в інвестиційних і міжнародних комерційних арбітражах.

Як повідомлялося, після підриву греблі Каховської ГЕС "Укргідроенерго" ініціювало арбітражний розгляд проти РФ.

У березні 2024 року було направлено офіційне повідомлення уряду та іншим офіційним особам Росії про вирішення спору відповідно до Угоди між урядами України та РФ про взаємний захист інвестицій. Це останній підготовчий крок перед початком арбітражу.

При цьому у січні "Укргідроенерго" почало роботу з двома юридичними компаніями для розробки стратегії подання судових позовів та арбітражу з метою притягнення до відповідальності РФ за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включаючи знищення Каховської ГЕС, а також відшкодування завданих збитків.

Юридичних радників обрали за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community). Ці дві компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

Нагадаємо, за підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.

Автор: 

арбітраж (245) росія (14183) тендер (2157) Укргідроенерго (275) Prozorro (1743) закупівлі (2605) Каховська ГЕС (125)


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Топ коментарі
+9
Непогані з/п у юристів..... не то що у тих хлоців хто стоїть на захисті України......
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15.08.2024 18:24
+4
спишуть з рахунків/накладуть арешт на мано.
Якщо раша відмовиться виконувати рішення міжнародних арбітражів-вона вб'є свою зовнішню торгівлю. Так що заплатить. Але суди будуть йти роками
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15.08.2024 19:06
+3
адвокатов берите из Автострады. Контора проверенная, в откатах кидалова нет
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15.08.2024 19:33
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Непогані з/п у юристів..... не то що у тих хлоців хто стоїть на захисті України......
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15.08.2024 18:24 Відповісти
Там ще цілий юридичний відділ сидить (або навіть департамент), але найкраще красти гроші на послугах. Це дійсно діжка без дна.
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16.08.2024 07:19 Відповісти
Хтось хоча б підозрює, що зараз це абсолютно безперспективна справа. Мордора нічого не компенсує, бо між державами йде війна.
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15.08.2024 18:48 Відповісти
спишуть з рахунків/накладуть арешт на мано.
Якщо раша відмовиться виконувати рішення міжнародних арбітражів-вона вб'є свою зовнішню торгівлю. Так що заплатить. Але суди будуть йти роками
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15.08.2024 19:06 Відповісти
Цікаво, Сєня Кулявлоб лякав що за Кримську область расія отримає позов на 1 трильон доларів ( тисяча мільярдів $$$)
Де ті позови? Чи їх не було, чи не прийняли в суд їх чи просто пробалаболили?
А ООН взагалі болт забила на свій обов'язок!!
Може краще на хакерів витратити? Чи на дрони-бобри, щоб поставити на коліна їх нєфтянку
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15.08.2024 21:12 Відповісти
Багато Ахметов за Азовсталь і вже з нею відсудив? Він навіть не починав спускати гроші на завідомо безперспективну справу. Марафонів не дивиться, гроші ж не бюджетні. Якось так, чи знову не так? Бо якщо є 360 млн., то їх треба освоїти кров з носа?
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15.08.2024 21:41 Відповісти
адвокатов берите из Автострады. Контора проверенная, в откатах кидалова нет
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15.08.2024 19:33 Відповісти
А "юристів" понаоформляли серед родичів?
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15.08.2024 20:29 Відповісти
Ну по крайній мірі юристи без хліба з маслом і ковбасою не залишаться
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15.08.2024 22:12 Відповісти
ГАРНА СПРАВА У ЮРИСТІВ..НЕ ПРОБУВАЛИ НАЙНЯТИ ЮРИСТІВ, ЯКІ ЗА МЕНШІ ГРОШІ ПОГОДЯТЬСЯ??? А ТІ..ГРОШІ ЯКІ ЗАЛИШАТЬСЯ ВІДДАТИ НА ЗСУ ТА ПОКАЛІЧЕНИМ ГЕРОЯМ-ЗАХИСНИКАМ???
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19.08.2024 15:27 Відповісти

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