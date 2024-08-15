"Укргідроенерго" витратить 365 мільйонів на юристів для судів з Росією за знищення Каховської ГЕС

Державне "Укргідроенерго" оголосило тендер на закупівлю юридичних послуг для представництва в міжнародному арбітражі з питань відшкодування втрат, спричинених знищенням Каховської ГЕС, підірваної російськими окупантами у червні минулого року.

Очікувана вартість закупівлі – 365,44 мільйона гривень (без ПДВ), аукціон заплановано на 17 вересня, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому замовник допускає перевищення очікуваної вартості на 20%.

Юридичні послуги планують замовити до кінця 2031 року.

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У пресслужбі компанії пояснили, що міжнародний досвід вказує, що розгляд цієї справи триватиме багато років, тому "Укргідроенерго" очікує отримати надійного та професійного партнера, який допоможе притягти до відповідальності осіб, винних у катастрофі.

В "Укргідроенерго" додали, що перевагу нададуть фірмам з досвідом успішного представництва в інвестиційних і міжнародних комерційних арбітражах.

Як повідомлялося, після підриву греблі Каховської ГЕС "Укргідроенерго" ініціювало арбітражний розгляд проти РФ.

У березні 2024 року було направлено офіційне повідомлення уряду та іншим офіційним особам Росії про вирішення спору відповідно до Угоди між урядами України та РФ про взаємний захист інвестицій. Це останній підготовчий крок перед початком арбітражу.

При цьому у січні "Укргідроенерго" почало роботу з двома юридичними компаніями для розробки стратегії подання судових позовів та арбітражу з метою притягнення до відповідальності РФ за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включаючи знищення Каховської ГЕС, а також відшкодування завданих збитків.

Юридичних радників обрали за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community). Ці дві компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

Нагадаємо, за підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.