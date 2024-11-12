У росіян почалися рекордні від часу пандемії проблеми з виплатами кредитів

Рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Індекс "кредитної свідомості", який враховує неплатежі за кредитами, станом на 1 жовтня опустився до 1,53 пункта з 1,83 пункта роком раніше, а період його безперервного зниження – три квартали поспіль – став безпрецедентним за 12 років доступної статистики.

Це випливає з даних "Скоринг Бюро", передає The Moscow Times.

Як повідомляється, з початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

Зростання прострочення спостерігається за кредитними картками, ставки за якими найвищі серед усіх банківських кредитів. Люди часто використовують кредитні ліміти за картами, тому що банки не схвалюють їм кредити готівкою через високе боргове навантаження.

Одночасно зростає прострочення за іпотекою: до кінця вересня її загальний обсяг підскочив на 37% рік до року, до 136 млрд руб., а кількість позик, за якими клієнти банків перестали вчасно платити, досягла 52,2 тис. проти 47,8 тис. у січні.

Банк Росії поки не бачить проблеми: згідно з його статистикою, у вересні прострочено було 3,5% споживчих позик – стільки ж, скільки на початку року, і менше, ніж рік тому (3,7% на вересень 2023 року). У грошах обсяг прострочення становив лише 1,6 трлн руб.

Однак ці цифри не враховують борги, які банки списали з балансу, продавши колекторам або відправивши на стягнення до суду. Федеральна служба судових приставів бачить прострочення в рази вище, ніж Центробанк Росії, – там у роботі знаходяться борги на 3,4 трлн руб. За січень-вересень у країні було порушено 10,9 млн справ про стягнення боргів фізосіб, а їхня загальна сума – 1,4 трлн руб. – перевищила результат за весь минулий рік.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.