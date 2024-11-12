Київ став лідером за кількістю реєстрацій електромобілів. Де ще купували найбільше?
У жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше їх купували у Києві та Львівській області.
Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Загалом найбільші показники з реєстрацій електромобілів:
- Київ – 604 авто (48% вживані);
- Львівська область – 597 (92% вживані);
- Київська область – 364 (69% вживані);
- Дніпропетровська область – 310 (75% вживані);
- Одеська область – 267 (75% вживані).
Зазначається, що у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одещини був Honda M-NV. На Київщині – Volkswagen ID.4.
Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: Tesla Model Y – у Києві і області та на Дніпропетровщині, Nissan Leaf – в Одеській та Львівській областях.
Раніше повідомлялося, що у вересні цього року український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року. Найбільше електрокарів купували у Львівській області та Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль