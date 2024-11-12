Київ став лідером за кількістю реєстрацій електромобілів. Де ще купували найбільше?

У жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше їх купували у Києві та Львівській області.

Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Загалом найбільші показники з реєстрацій електромобілів:

Київ – 604 авто (48% вживані);

Львівська область – 597 (92% вживані);

Київська область – 364 (69% вживані);

Дніпропетровська область – 310 (75% вживані);

Одеська область – 267 (75% вживані).

Зазначається, що у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одещини був Honda M-NV. На Київщині – Volkswagen ID.4.

Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: Tesla Model Y – у Києві і області та на Дніпропетровщині, Nissan Leaf – в Одеській та Львівській областях.

Раніше повідомлялося, що у вересні цього року український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року. Найбільше електрокарів купували у Львівській області та Києві.