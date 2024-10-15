Львівська область стала лідером із реєстрацій електромобілів в Україні. Де ще купували найбільше?

У вересні цього року український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року. Найбільше електрокарів купували у Львівській області та Києві.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Найбільші показники з реєстрацій таких авто продемонстрували:

Львівська область – 605 авто (91% вживані);

місто Київ – 584 (61% вживані);

Київська область – 333 (65% вживані);

Дніпропетровська область – 303 (70% вживані);

Одеська область – 241 (80% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської області був Zeekr 001, тоді як бестселером Львівщини став BYD Song Plus, Дніпропетровщини – Honda M-NV, Одещини – Volkswagen ID.4.

Серед ввезених з-за кордону вживаних авто показники наступні: Tesla Model Y – у Києві та області, Tesla Model 3 – на Львівщині, Nissan Leaf – на Дніпропетровщині та Одещині.

Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Водночас український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.