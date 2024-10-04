БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні різко знизився попит на вживані авто. Які моделі найпопулярніші

Упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 25%, електромобілі – 19%, гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій серед вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 1018 одиниць;
  • Renault Megane – 793;
  • Skoda Octavia – 685;
  • Volkswagen Tiguan – 483;
  • Volkswagen Passat – 477;
  • Nissan Leaf – 440;
  • Audi Q5 – 426;
  • Audi A4 – 333;
  • Tesla Model 3 – 325;
  • Nissan Rogue – 322.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

а кажете, що збідніли... во як...
показати весь коментар
04.10.2024 13:08 Відповісти
Крім Тесли і Ауді Кью5 решта б/у авто в цьому списку відносно недорогі...
показати весь коментар
04.10.2024 13:48 Відповісти
ви не зрозуміли, ринок б/в знизився, зате первинний ринок зріс
показати весь коментар
04.10.2024 14:03 Відповісти

