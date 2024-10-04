В Україні різко знизився попит на вживані авто. Які моделі найпопулярніші
Упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 25%, електромобілі – 19%, гібриди та авто з ГБО – по 5%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.
Лідером реєстрацій серед вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.
Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf – 1018 одиниць;
- Renault Megane – 793;
- Skoda Octavia – 685;
- Volkswagen Tiguan – 483;
- Volkswagen Passat – 477;
- Nissan Leaf – 440;
- Audi Q5 – 426;
- Audi A4 – 333;
- Tesla Model 3 – 325;
- Nissan Rogue – 322.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.
Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
