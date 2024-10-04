В Україні різко знизився попит на вживані авто. Які моделі найпопулярніші

Упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 25%, електромобілі – 19%, гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій серед вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1018 одиниць;

Renault Megane – 793;

Skoda Octavia – 685;

Volkswagen Tiguan – 483;

Volkswagen Passat – 477;

Nissan Leaf – 440;

Audi Q5 – 426;

Audi A4 – 333;

Tesla Model 3 – 325;

Nissan Rogue – 322.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.