Bitcoin продовжує бити рекорди після обрання Трампа, його ціна наблизилася до $90 тисяч

Курс Bitcoin 12 листопада досягнув історичного максимуму у $89 599 після обрання Дональда Трампа президентом США в очікуванні того, що його адміністрація буде дружньою до ринку криптовалюти.

Як пише Reuters, найпопулярніша криптовалюта підскочила приблизно на 32% після виборів у США 5 листопада, передає Forbes.

Рекордне зростання біткоїну підняло загальну вартість ринку криптовалют вище пікового значення епохи пандемії.

Під час своєї передвиборної кампанії Трамп пообіцяв зробити США "криптостолицею планети" і нагромадити національний запас біткоїнів. Поки не ясно, як і коли це може статися, але така можливість спровокувала спекулятивний сплеск акцій, які займаються майнінгом та торгівлею криптовалютами.

Зокрема, акції крипто-майнера Riot Platforms підскочили майже на 17% на Волл-стріт за ніч, а його колеги-майнерів MARA Holdings і CleanSpark зросли майже на 30%.

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Компанія-розробник програмного забезпечення та інвестор у біткоїн MicroStrategy оголосила, що витратила близько $2 млрд на покупку біткоїнів у період з 31 жовтня по 10 листопада. Акції компанії зросли на 26% і продовжували зростати під час позабіржової торгівлі.

Зазначається, що ейфорія поширилася на весь криптовалютний ринок, і різко зросли ціни на дрібніші токени, такі як етеріум.

Криптоінвестори бачать кінець посилення контролю з боку голови Комісії з цінних паперів та бірж США Гері Генслера, якого, як сказав Трамп, він замінить.

Як повідомлялося, курс біткоїна зростав із наближенням американських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.