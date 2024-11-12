Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту

Міністерство економіки, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту.

Як повідомляє пресслужба Мінеконооміки, курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, важливо, щоб українці опанували інструмент штучного інтелекту для підвищення своєї конкурентоспроможності.

"Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного – від керівників і маркетологів до юристів і освітян", – додала вона.

Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи з курсами – за посиланням.

Курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

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Водночас пропонуються інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

Зазначається, що запуск платформи для навчання навичкам роботи з ШІ є початком ще більшої співпраці між Мінекономіки та Google, спрямованої на розвиток цифрових навичок українців.

Проєкт реалізований компанією Google Україна у межах довгострокової співпраці із Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, а також за інформаційної підтримки платформи Дія.Освіта.

Раніше повідомлялося, що Україна посіла перше місце в світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.

За п'ять років Україна здійснила колосальний ривок: піднялася зі 102 на 5 місце за рівнем розвитку цифрових послуг.

Наприкінці червня Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.