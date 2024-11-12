БЕБ знайшло схему з перепродажем виготовленого в’язнями колючого дроту для фортифікацій на 300 мільйонів

Внаслідок схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій через посередників державний бюджет втратив близько 300 мільйонів.

За підрахунками аналітиків Бюро економічної безпеки (БЕБ), через посередників продається близько 60% бар’єрних рубежів типу "єгоза", які виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби.

БЕБ встановило, що безпосередньо виробники реалізують на адресу держорганів до 45% усього обсягу такої продукції, а решту – через комерційні підприємства. Своєю чергою посередники встановлюють націнку до 45% під час перепродажу товару державним установам.

"В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій", – зауважив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

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За його словами, це державні установи виконання покарань пояснюють це нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва.

З огляду на це БЕБ направило на адресу Міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів типу "єгоза" та малопомітних перешкод комерційним підприємствам. Також фахівці БЕБ запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів.