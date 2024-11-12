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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло схему з перепродажем виготовленого в’язнями колючого дроту для фортифікацій на 300 мільйонів

Загородження типу

Внаслідок схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій через посередників державний бюджет втратив близько 300 мільйонів.

За підрахунками аналітиків Бюро економічної безпеки (БЕБ), через посередників продається близько 60% бар’єрних рубежів типу "єгоза", які виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби.

БЕБ встановило, що безпосередньо виробники реалізують на адресу держорганів до 45% усього обсягу такої продукції, а решту – через комерційні підприємства. Своєю чергою посередники встановлюють націнку до 45% під час перепродажу товару державним установам.

"В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій", – зауважив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

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За його словами, це державні установи виконання покарань пояснюють це нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва.

З огляду на це БЕБ направило на адресу Міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів типу "єгоза" та малопомітних перешкод комерційним підприємствам. Також фахівці БЕБ запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів.

Автор: 

Мін’юст (631) в’язниця (44) в’язні (8) Бюро економічної безпеки (408)


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Державні адміністрації "вимушені" купувати ... Там і шукайте
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12.11.2024 13:24 Відповісти
На чому ще не заробляли?
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12.11.2024 13:18 Відповісти
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12.11.2024 13:38 Відповісти
Колючий дріт ? Танки не пройдуть !
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12.11.2024 13:19 Відповісти
Ще у 2014 році, завдяки вмілому встановленню інженерними підрозділами Збройних Сил України МПП, було підбито, знищено та захоплено не одну одинцю ворожої техніки. Для людини чи тварини, яка потрапила в це загородження, самостійно вибратись з дротяних тенет фактично неможливо.

На цей час МПП застосовується як на танкодоступних ділянках, окремих важливих шляхах (дорогах), так і на берегах водних перешкод (ділянках потенційного наведення переправ), так званих тропах, підступах до опорних пунктів та позицій підрозділів.

Таке дротяне загородження найбільш ефективно використовується в урбанізованій місцевості (населених пунктах), де немає можливості широко застосовувати мінно-вибухові загородження.
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13.11.2024 09:07 Відповісти
Крайній , як завжди завгосп .
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12.11.2024 13:20 Відповісти
"В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій", - зауважив заступник директора БЕБ Андрій Пащук. Джерело: https://biz.censor.net/n3519551
Цікаво, і куди ж тоді цю продукцію використовують посередники? Для яких таких потреб?
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12.11.2024 17:22 Відповісти

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