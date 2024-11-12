Голова Мінфіну РФ: Росіянам не потрібні долари, "копієчку" треба вкладати у державні облігації в рублях

Росіянам не потрібні долари, оскільки їм краще використовувати рублі, а зберігати свої заощадження вони мають в облігаціях федеральної позики.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив в інтерв'ю дитячому проєкту російських пропагандистів "ТАСС Дети", пише The Moscow Times.

Кореспондентка розповіла, що останнім часом "долар росте" і запитала російського міністра, чи потрібен він у Росії.

"У вас є долари?" – поцікавився у відповідь Силуанов.

"Ну, в мене немає, я тільки рублями", – відповіла журналістка.

"Правильно, і не потрібні (долари, – ред.), згоден з вами", – сказав міністр.

Водночас він закликав росіян вкладати свої заощадження у державні облігації.

"Купуйте облігації федеральної позики. Надійне, вигідне, прибуткове вкладення. Ось куди треба дивитися, тому, якщо є копієчка, беріть участь у фінансовому ринку, не пошкодуєте", – сказав Сілуанов.

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та запровадження проти Росії санкцій очільник Мінфіну РФ говорив, що долар та євро перетворилися для Росії на "токсичні фантики". Він також заявляв, що долар нібито не може бути надійною валютою.

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Однак російський диктатор Володимир Путін на саміті БРІКС у Казані у жовтні 2024 року визнав, що долар все ще залишається найважливішим інструментом світових фінансів, хоча і розкритикував її використання для міжнародних розрахунків.

Тоді ж Путін констатував, що країни БРІКС відмовилися від ідеї створення "єдиної валюти", яку пропонувала Росія, щоб позбутися залежності від долара США у міжнародних розрахунках.

Нагадаємо, у червні 2022 року Путін запропонував створити міжнародну резервну валюту на основі кошика валют БРІКС. Згодом голова МЗС РФ Сергій Лавров обіцяв, що проєкт єдиної валюти обговорюватиметься на саміті БРІКС у ПАР влітку 2023 року. Однак тоді міністр фінансів Південно-Африканської Республіки Енох Ґодонґвана заявив, що пропозиція про створення єдиної валюти для розрахунків країн БРІКС ніколи серйозно не обговорювалася та не розглядалася.