Українці заробили на платформі з еротикою OnlyFans $80 мільйонів за рік. Стільки ж Україні приносить експорт шоколаду

Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів.

Про це свідчать дані Державної податкової служби, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів.

"Податкова має дані, наприклад по OnlyFans, щодо надходжень українців за 2020-2022 роки. І в теорії може спокійно нараховувати податки", – написав Железняк.

За його словами, йдеться про понад 5000 осіб, які сукупно за ці роки отримали від OnlyFans:

️2020 рік – приблизно $8 млн доходів;

️2021 рік – більше $35 млн доходів;

️2022 рік – майже $80 млн доходів.

Для порівняння, за даними Державної митної служби, приблизно стільки ж валюти у 2023 році Україна отримала від експорту шоколаду та інших продуктів із вмістом какао ($81,2 млн).

Железняк зауважив, що сама платформа OnlyFans вже платить податки в Україні, але автори контенту цього робити легально не можуть, адже за виготовлення та розміщення матеріалів, які правоохоронці можуть розцінити як порнографічні, їм загрожує кримінальне покаранння.

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Як повідомлялося, на початку вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу")повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.



Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".