БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
3 385 34

Українці заробили на платформі з еротикою OnlyFans $80 мільйонів за рік. Стільки ж Україні приносить експорт шоколаду

onlyfans

Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів.

Про це свідчать дані Державної податкової служби, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів.

"Податкова має дані, наприклад по OnlyFans, щодо надходжень українців за 2020-2022 роки. І в теорії може спокійно нараховувати податки", – написав Железняк.

За його словами, йдеться про понад 5000 осіб, які сукупно за ці роки отримали від OnlyFans:

  • ️2020 рік – приблизно $8 млн доходів;
  • ️2021 рік – більше $35 млн доходів;
  • ️2022 рік – майже $80 млн доходів.

Для порівняння, за даними Державної митної служби, приблизно стільки ж валюти у 2023 році Україна отримала від експорту шоколаду та інших продуктів із вмістом какао ($81,2 млн).

Железняк зауважив, що сама платформа OnlyFans вже платить податки в Україні, але автори контенту цього робити легально не можуть, адже за виготовлення та розміщення матеріалів, які правоохоронці можуть розцінити як порнографічні, їм загрожує кримінальне покаранння.

Читайте також: Модель з OnlyFans сплатила в бюджет понад 13 мільйонів гривень податків

Як повідомлялося, на початку вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу")повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.

Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".

Автор: 

доходи (459) експорт (3826) OnlyFans (15)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
це пів біди, а от цілі відділи поліцаїв, за наші гроші дивляться порнуху, щоб знайти якихось вкраїнчиків, що вирішили на онліфансі заробити трохи грошенят, і ліплять потім справи за виготовлення і поширення порнографії, посиділи, подивились, погрались самі з собою, чи між собою, а потім справу зліпили.
показати весь коментар
12.11.2024 17:33
+4
, вас і президентом оберуть
показати весь коментар
12.11.2024 19:04
+3
Люди заробляють як хочуть і можуть, лише депутати не хочуть працювати, а все лізуть до чужої кишені.
показати весь коментар
12.11.2024 17:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вот чим займається податкова......
Вот куди йдуть гроші платників податків
показати весь коментар
12.11.2024 16:49 Відповісти
це пів біди, а от цілі відділи поліцаїв, за наші гроші дивляться порнуху, щоб знайти якихось вкраїнчиків, що вирішили на онліфансі заробити трохи грошенят, і ліплять потім справи за виготовлення і поширення порнографії, посиділи, подивились, погрались самі з собою, чи між собою, а потім справу зліпили.
показати весь коментар
12.11.2024 17:33 Відповісти
Як ти із статті зрозумів куди вони йдуть?
показати весь коментар
12.11.2024 18:31 Відповісти
1. Не тикай.
показати весь коментар
13.11.2024 08:58 Відповісти
2. Прочитайте статтю - уважно.
показати весь коментар
13.11.2024 08:59 Відповісти
Ти язика розм'яти вийшов?.
Питання пряме і просте. Як ти із статті зрозумів куди йдуть податки?
показати весь коментар
13.11.2024 10:53 Відповісти
Люди заробляють як хочуть і можуть, лише депутати не хочуть працювати, а все лізуть до чужої кишені.
показати весь коментар
12.11.2024 17:22 Відповісти
Тобі то яка справа?
Невже ведмедчук вас прямо на фермі обілєчує ?
показати весь коментар
12.11.2024 18:33 Відповісти
теж маєш акаунт
показати весь коментар
12.11.2024 20:29 Відповісти
А тебе чому тільки сьодні 12.11.2024 ведмедчук зарєєстрував?
показати весь коментар
12.11.2024 23:41 Відповісти
я мав на увазі, що в тебе акаунт на "онліфенс"
показати весь коментар
13.11.2024 19:31 Відповісти
Питання то ж саме.
Тебе чому тільки 12.11.2024 ведмедчук зарєєстрував, ти де до вчора ошивався?
показати весь коментар
13.11.2024 20:19 Відповісти
ну ж не на онліфенс, на відміну від тебе
показати весь коментар
13.11.2024 21:32 Відповісти
ти за депутатів? чи за громадян?
показати весь коментар
12.11.2024 21:24 Відповісти
Я проти ростролів, а шо ?
показати весь коментар
12.11.2024 23:40 Відповісти
Ще одна ознака нерівності. Жінки свої принади за великі гроші демонструють, а мені пісюна можна хіба на влк показати. І то геть не вигідна ідея. Немає справедливості.
показати весь коментар
12.11.2024 17:35 Відповісти
чому це, он всягі лигибити, може їм цікаво і гроші заплатять великі? а ще жінки є, яким подобаються чоловіки. просто нормальниї чоловіків, яким подобаються жінки більше, ніж всяких дегенератів.
показати весь коментар
12.11.2024 17:39 Відповісти
Ше б я ото перед всякими голубцями оголявся. А за жінок - це цікаво, треба подумати, дякую.
показати весь коментар
12.11.2024 17:40 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2024 20:55 Відповісти
світ давно значно відкритіший
можете пісюна демонструвати на онліфансі- заплатять і ділові тьотінкі і папіки
не хвилюйтесь так
показати весь коментар
12.11.2024 18:33 Відповісти
А якщо ще й на піаніно пісюном зіграєте
показати весь коментар
12.11.2024 19:03 Відповісти
, вас і президентом оберуть
показати весь коментар
12.11.2024 19:04 Відповісти
так може ти то свого пісюна продать не можеш? головне пропозицію заанчіву і діло піде. просто показувати - не цікаво, треба контент.
показати весь коментар
12.11.2024 19:59 Відповісти
ну якщо, контент знято українцями за кордоном і розміщено звідти ж, то криміналу немає. Ну загалом то так і роблять, але бувають випадки, коли недосвідчені і отримують кримінал, якби це не було і смішно, а їм не дуже.
показати весь коментар
12.11.2024 17:36 Відповісти
Якщо доменне ім'я сайту зареєстроване за межами України, то відповідноі діяльність щодо поширення вже відбувається поза межами Україна. А відповідно і юрисдикція органів влади України, як і дія законодавства України не пошиюється на події, які відбуваються за її межами. Кримінальні справи з обвинувальним вироком, базуються виключно на визнанні вини обвинуваченими, та укладанні ними угоди зі слідством.
показати весь коментар
12.11.2024 19:38 Відповісти
кримінал, на сьогоднішній день, якщо знято в Україні, чи поширено з України, якщо за кордоном то ні. теоретично, навіть якщо ти скачав порнуху з торента і роздаєш далі, ти вже вчиняєш злочин. а щодо визнання і угод, то я вкурсі, але там в більшості вони реально знімали в Україні і загружали на іноземні сайти, а є один вирок, де суддя написав, раз поширено з України значить кримінал (це я спрощено, але суть така), отак і живемо.
показати весь коментар
12.11.2024 22:35 Відповісти
так а у чому кримінал? у несплаті податків чи у совкомому стилі мислення?
показати весь коментар
12.11.2024 20:01 Відповісти
у совковому мисленні, звичайно.
показати весь коментар
12.11.2024 22:27 Відповісти
Не зря Володька говорив, що українки то вагомий ресурс, можна заробляти і оподатковувати
показати весь коментар
12.11.2024 18:35 Відповісти
німці своїх ородатковують.
показати весь коментар
12.11.2024 20:04 Відповісти
То і хто тоді "Барига"
показати весь коментар
12.11.2024 19:57 Відповісти
значить, треба робити легальним бізнесом!
показати весь коментар
12.11.2024 22:23 Відповісти
Тоді поліціянтам буде дуже сумно
показати весь коментар
13.11.2024 00:26 Відповісти
Наши барышни вместо того, что бы тикать за кардон, пусть лучше тут сидят, показывают пиписки и подымают экономику Украины!!!
показати весь коментар
13.11.2024 08:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 