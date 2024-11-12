Кабмін відклав виконання постанови про підвищення зарплат для вчителів на "після закінчення війни"

Кабінет Міністрів вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

Відповідну постанову №1286 Кабмін ухвалив 8 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

Цим рішенням дію постанови від 10 липня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки" зупинено із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці:

з 1 січня 2025 року у розмірі 1,3 тис. грн. (1000 грн "на руки");

з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – розміром 2,6 тис. грн. (2000 грн "на руки").

Зазначається, що розмір доплати педагогічному працівникові визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження або обсягу педагогічної роботи, яку виконує працівник.

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Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабмін відклав реалізацію положень постанови №822 про підвищення мінімальних окладів учителів ще на рік. Тоді ж уряд доручив Міністерству освіти й науки протягом 2024 року провести "комплексний перегляд системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників".

Однак у серпні міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.

Більше того, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров визнав, що зарплати учителів "на руки" зменшаться після підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Він запевнив, що Кабмін спробує вирішити цю проблему.