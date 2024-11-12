Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні знижується щодо долара США, але продовжує зміцнюватися щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 13 листопада, на рівні 41,3763 грн/$, порівняно із 41,2981 грн/$ у вівторок. Минулого тижня, 7 листопада, він опускався до 41,4562 грн/$, а 22 липня він встановив історичний мінімум на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 5 копійок – до 43,9416 грн за євро, це максимальне значення з липня. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.