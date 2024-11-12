Зв’язок та комуналка: У "Приватбанку" розповіли, куди українці витрачають "кешбек" з держбюджету

Українці найчастіше витрачають кошти "Національного кешбеку" на оплату мобільного зв'язку, інтернету та комунальних послуг.

Про це повідомили у пресслужбі державного "Приватбанку", проаналізувавши витрати своїх клієнтів.

Зокрема, 45,1% клієнтів банку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток "Національний кешбек" на поповнення рахунків мобільних операторів.

Більше третини – 35,5% користувачів витрачають отримані від держави кошти на оплату комунальних послуг, ще 7,8% – на оплату послуг інтернету, а понад 3% – на оплату медичних послуг.

У "Приватбанку" уточнили, що наразі на картки понад 400 тисяч клієнтів банку, які оформили цифрову картку "Національний кешбек та підключили її для участі у програмі, вже зараховано 20,5 млн грн національного кешбеку.

Як працює програма "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня 1,5 тис. виробників включили в програму 300 тис. місцевих товарів.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Як скористатися

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь "Приватбанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Банк Глобус", "Укрсиббанк", "Ощадбанк", "Акордбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Кліринговий Дім";

надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;

у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.

Як повідомлялося, у жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт.