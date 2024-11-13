В Україні зростає попит на гібридні авто. Найпопулярніші моделі

У жовтня автопарк України поповнили понад 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 59% у жовтні 2023 року.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4, яких продали 261 раз. Другий результат у Nissan Qashqai – 82, третій – у Toyota Yaris Cross – 79.

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US – 54 автівки. Також у трійці лідерів Toyota Prius (46) та Toyota RAV-4 (38).

Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

Водночас український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.