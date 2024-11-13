Дрони атакували нафтосховище у Пензенській області, – ЗМІ

У ніч проти 13 листопада до Пензенської області РФ долетіли три безпілотники, які атакували нафтосховище Розрезерву.

Про це пише Telegram-канал ASTRA.

Губернатор регіону Олег Мельниченко повідомив, що дрони нібито впали в лісовому масиві, постраждалих немає.

Водночас читачі ASTRA повідомили, що дрони атакували нафтосховище компанії "Комбинат Утес Росрезерва", розташоване в селищі Монтажне. Місцеві жителі пишуть, що пошкоджено один із резервуарів.

Про це свідчать також кадри, зняті на місці. ASTRA геолокувала відео та підтвердила, що відео знято біля "Утеса".

Згідно з відкритими даними, нафтогазова компанія "Комбинат Утес Росрезерва" розташована за адресою: Пенза (селище Монтажне), вулиця Ушакова, 18. Комбінат займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки.

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Як повідомлялося, у Росії три нафтопереробні заводи – "Волгоградський", "Ільський" та "Яйський" – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт у жовтні.