У Варшаві відкрилася масштабна виставка з відновлення України. До неї приєдналися 500 міжнародних компаній

У польській столиці Варшаві 13 листопада відкрилась міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine Construction and Energy. Вона має об’єднати зусилля для відновлення постраждалої від війни економіки України, з акцентом на інфраструктурні проєкти, промисловість, енергетику та житловий сектор.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що виставка "пропонує унікальні можливості для міжнародних інвесторів, надаючи їм доступ до проєктів відновлення та розвитку в Україні".

Цього року виставка обʼєднає міжнародні фінансові організації, донорів, інвесторів, енергобудівельні компанії, виробників енергетичного обладнання, девелоперські та державні енергетичні компанії.

Виставка збирає понад 5 500 учасників з 30 країн світу та близько 500 міжнародних компаній-експонентів. Серед них General Electric Vernova, Samsung, Arcelor Mittal, Panasonic, Maersk та Siemens.

До участі також долучились 63 українські компанії. Національні павільйони представляють 18 країн, включаючи Австрію, Канаду, Нідерланди, Словаччину, США та інші.

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У межах заходу передбачено проведення конференцій та спеціалізованих семінарів, де експерти, представники державного та приватного сектору обговорять можливості та виклики, що стоять перед Україною на шляху до відновлення та інтеграції в ЄС.

Зокрема, міністерка економіки Юлія Свириденко відкрила Інвестиційну конференцію "ЄС-Україна". Ця конференція є першим заходом такого типу, метою якої є залучення прямих приватних інвестицій з країн ЄС до України.

Окрему увагу буде приділено Національному павільйону України, де представлені 18 українських громад. Окрім того, близько 100 українських громад візьмуть участь у конференції. На виставці свої стенди також відкриють Міністерство економіки та Міністерство енергетики України. Виставка триватиме два дні.

Як повідомлялося, раніше Світовий банк оголосив про започаткування в Україні нової програми розвитку приватного сектору RISE на $593 млн. Очікується, що нова програма дозволить підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.