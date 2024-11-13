Словацька компанія підписала першу угоду на імпорт газу з Азербайджану. Про його транзит через Україну поки не йдеться
Словацька компанія SPP підписала короткострокову пілотну угоду на купівлю природного газу з Азербайджану і розгляне можливість укладання довгострокової угоди, з огляду на можливе припинення постачання російського газу через Україну.
SPP повідомила, що вже диверсифікувала закупівлі природного газу, уклавши контракти з BP, ExxonMobil, Shell, Eni та RWE, передає галузеве видання ExPro.
Словацька компанія уточнила, що ці контракти мають гнучкі умови як щодо обсягів, так і щодо термінів постачань, і здатні забезпечити до 150% обсягів споживання своїх клієнтів.
"У зв'язку з високим ризиком припинення постачань газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів, щоб гарантувати надійне постачання газу нашим клієнтам – від великих промислових споживачів до домогосподарств – у будь-якій ситуації", – прокоментував гендиректор SPP Войтех Ференц.
У заяві компанії зазначається, що південний транзитний маршрут через трубопровід "Турецький потік" через Чорне море матиме важливе значення у разі припинення транзиту через Україну, і частина російського чи азербайджанського газу могла б транспортуватися цим трубопроводом.
"Підписаний контракт може бути першим з потенційних контрактів для постачання азербайджанського газу через Україну в 2025 року. Офіційного підтвердження поки немає і, ймовірно, сторони поки не домовилися про транзит природного газу через українську ГТС", – зазначає ExPro.
Після оприлюднення новини про перший контракт словацької компанії на імпорт газу з Азербайджану ф’ючерсні ціни на природний газ із постачанням у грудні на нідерландському хабі TTF впали на 2% – до 42,6 євро за МВт. Але вже за годину ціни повернулися до рівня 43,6 євро за МВт, що на 1,4% нижче, ніж рівень закриття попереднього дня.
Як повідомлялося, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.
Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.
Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.
Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.
У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.
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Підписали, із Азербайджаном. Це цілком вірогідно. Якщо аномальноготзбільшення на папері експорту із Азербайджану небуде, то газ дійсно кавказський.
Хоча Україна ніяким боком.
https://youtu.be/9eWL9avkoWE?t=298