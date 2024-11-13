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Новини
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Словацька компанія підписала першу угоду на імпорт газу з Азербайджану. Про його транзит через Україну поки не йдеться

газ,словаччина,spp

Словацька компанія SPP підписала короткострокову пілотну угоду на купівлю природного газу з Азербайджану і розгляне можливість укладання довгострокової угоди, з огляду на можливе припинення постачання російського газу через Україну.

SPP повідомила, що вже диверсифікувала закупівлі природного газу, уклавши контракти з BP, ExxonMobil, Shell, Eni та RWE, передає галузеве видання ExPro.

Словацька компанія уточнила, що ці контракти мають гнучкі умови як щодо обсягів, так і щодо термінів постачань, і здатні забезпечити до 150% обсягів споживання своїх клієнтів.

"У зв'язку з високим ризиком припинення постачань газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів, щоб гарантувати надійне постачання газу нашим клієнтам – від великих промислових споживачів до домогосподарств – у будь-якій ситуації", – прокоментував гендиректор SPP Войтех Ференц.

У заяві компанії зазначається, що південний транзитний маршрут через трубопровід "Турецький потік" через Чорне море матиме важливе значення у разі припинення транзиту через Україну, і частина російського чи азербайджанського газу могла б транспортуватися цим трубопроводом.

"Підписаний контракт може бути першим з потенційних контрактів для постачання азербайджанського газу через Україну в 2025 року. Офіційного підтвердження поки немає і, ймовірно, сторони поки не домовилися про транзит природного газу через українську ГТС", – зазначає ExPro.

Після оприлюднення новини про перший контракт словацької компанії на імпорт газу з Азербайджану ф’ючерсні ціни на природний газ із постачанням у грудні на нідерландському хабі TTF впали на 2% – до 42,6 євро за МВт. Але вже за годину ціни повернулися до рівня 43,6 євро за МВт, що на 1,4% нижче, ніж рівень закриття попереднього дня.

Читайте також: Зупинка транзиту російського газу через Україну майже не вплине на ціни в Європі, – Bloomberg

Як повідомлялося, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

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Азербайджан (202) газ (7924) Словаччина (342) транзит газу (644)


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Будуть по Блютузу передавати через Мадярщину? Схема ОПи запрацює й тут. Кацапія не образить!
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13.11.2024 16:14 Відповісти
Тобі аби що написати?
Підписали, із Азербайджаном. Це цілком вірогідно. Якщо аномальноготзбільшення на папері експорту із Азербайджану небуде, то газ дійсно кавказський.
Хоча Україна ніяким боком.
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13.11.2024 19:07 Відповісти
Ти відірваний від реальності. Нема в Азербайджану стільки газу. Гнати буде Газпром, але транспортуватись буде як Азербайджанський.
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13.11.2024 20:44 Відповісти
Навіть якщо так, поки на природній росгаз санкцій немає. Як йшло 16 млрд куб щорічно Турецьким потоком, так і буде йти. Хіба що покупці і продавці зміюються, а фізично труба пропуска скільки як пропускала.
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13.11.2024 20:48 Відповісти
Це все б було чудово, але тут Зельоні допомагають Кацапії заробляти на війну. Ось так прямо. По різним оцінкам Пуйло дістане до 10-12 млрд долярів. В нього одна проблема - гроші на війну. І наша влада їх дасть. За тихі відкати в свої ненажерливі кишені.

https://youtu.be/9eWL9avkoWE?t=298
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13.11.2024 21:07 Відповісти
Не бреши. Ніякого відношенпя Україна до транспортування газу Турецьким потоком не має.
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13.11.2024 21:11 Відповісти
Звідки ти висмоктав Турецький потік? Ось ним і йде весь Азербайджанський газ. АІ аж ніяк не може йти через Україну.
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13.11.2024 21:14 Відповісти
Ага, особливо коли із 01 січня 2025 року транзиту газу через Україну небуде
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13.11.2024 21:16 Відповісти
Так ти троляка Офісна! Адо школота. Тому така нісенітниця безглузда від тебе і ллється. Ні з одним, ні з другим не спілкуюсь.
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13.11.2024 21:55 Відповісти

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