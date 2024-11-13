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Новини
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Кремлівські економісти прогнозують шоковий обвал виробництва в Росії

росія

Російська економіка може зіткнутися з шоком, який супроводжуватиметься спадом виробництва, корпоративними банкрутствами та розростанням неплатежів у результаті політики Центробанку РФ, який підвищив ключову ставку до 21%.

Це випливає із прогнозу близького до Кремля Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), передає The Moscow Times.

Експерти зазначили, що вже зараз економіка Росії стоїть перед загрозою стагфляції – одночасної стагнації чи спаду та високої інфляції. Так, до кінця 2024 року частка підприємств обробної промисловості, у яких навантаження відсоткових платежів на прибуток перебуває на ризикованому рівні, збільшиться у річному вираженні більш як удвічі – до 20% від сукупного випуску обробки.

"Це створює високий потенціал корпоративних дефолтів та банкрутств", – наголосили у ЦМАКП.

Також експерти навели дані недавнього опитування промислових підприємців, згідно з яким у третьому кварталі різко зросла частка компаній, що зіткнулися з неплатежами з боку контрагентів – з 22% до 37%.

"Розростання взаємних неплатежів в економіці, крім удару по виробництву, вестиме до зниження прозорості бізнесів, а також може спричинити негативні соціальні наслідки", – зазначили економісти.

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При цьому Центробанк РФ не може приборкати інфляцію за допомогою високої ключової ставки, оскільки істотна частина приросту цін пов'язана з факторами, що не пребуває під впливом динаміки попиту, а викликаними шоками з боку пропозиції: сезонне зростання цін на продовольство, підвищення тарифів на послуги, ускладнення логістики та міжнародних розрахунків.

"Можна констатувати, що ця політика лише обмежено ефективна щодо зниження інфляції, але несе неприпустимо високі ризики провокування рецесії та розбалансування процесів відтворення у реальному секторі", – наголосили у ЦМАКП.

Як повідомлялося, різке підвищення ставки Центробанку Росії та згортання програм пільгової іпотеки вдарили по найбільшому російському забудовнику. Так, у групи компаній "Самолет", яка будує житлові будинки площею 5,5 млн кв. м і має земельний банк майже 50 млн кв. м, опинилася на межі краху.

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виробництво (1295) промисловість (447) росія (14183) спад промисловості (27)


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На Турцию посмотрите...с их учетной ставкой,с % по депозитам,с инфляцией,с девальвацией лиры.И ничего,как то живут..Недвига сделала Х3 за пять лет,сейчас откат...Так что параша может в таком же духе существовать немеренное колличество времени,учитывая газ-нефть....А благополучие зомбиленда,им по барабану...70% в епенях и дремучести как жили так и живут...
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13.11.2024 16:07 Відповісти
У Турции живая экономика. По крайней мере была до 16 года.
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13.11.2024 16:09 Відповісти
Когда заливать деньгами не получиться, то все и посыпется.
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13.11.2024 16:08 Відповісти

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