"Дуже погані справи": Найбільша будівельна компанія Росії опинилася на межі краху

Різке підвищення ставки Центробанку Росії та згортання програм пільгової іпотеки вдарили по найбільшому російському забудовнику. Так, у групи компаній "Самолет", яка будує житлові будинки площею 5,5 млн кв. м і має земельний банк майже 50 млн кв. м, з'явилися фінансові проблеми.

Про це заявили близькі до компанії джерела, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, через фінансові труднощі основний власник "Самолета" Міхаіл Кенін намагається продати свою частку в компанії – 31,6% акцій ринковою вартістю 26,5 млрд руб.

"Там дуже погані справи, і продаж – це один із варіантів розвитку подій", - розповіло джерело в компанії, що супроводжує угоду.

За словами інших співрозмовників на девелоперському ринку, позбутися часток у "Самолете" можуть і інші його власники.

Як зазначається, компанія, яке має офіси в 300 містах Росії і більше 10 тис. співробітників у штаті, стала жертвою дорожчих кредитів і обвального падіння попиту на іпотеку.

У третьому кварталі її продажі впали на 44% у кв. м та на 37% – у грошах. На кінець першого півріччя рентабельність "Самолета" за прибутком зменшилася до 3% (проти 9% роком раніше), чистий прибуток став меншим удвічі, а чистий борг збільшився на чверть.

Окрім того, як зазначається, "Самолет" належить до системотворчих підприємств, і, ймовірно, рятувати його доведеться державі, відтак будівельні компанії будуть серед перших жертв високих ставок в Росії.

Наступними в черзі можуть виявитися промислові підприємства. Наприклад, уже зараз у середньому кожна п'ята компанія із сектора обробної промисловості зазнає складнощів із погашенням кредитів.

Хвиля дефолтів через високі ставки за кредитами накриє економіку в 2025 році, вважають опитані учасники боргового ринку: 35% чекають на неї в другій половині року, 27% – уже в першій, а не передбачають проблем меншість – лише 18% .

Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року.

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.