Путін заявив про проблеми в економіці та звинуватив у інфляції західні санкції. До того Росстат перестав публікувати дані про зростання цін

Путін заявив про проблеми в економіці

Президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності".

Про це він сказав на нараді з урядовцями та кремлівською адміністрацією, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

"Це і зовнішні санкції, і наші власні структурні обмеження, включно з дефіцитом кадрів та технологій, логістикою", – сказав він.

Путін додав, що всі ці фактори позначаються на рівні інфляції, яка прискорилася майже вчетверо з літа 2023 року та четвертий рік поспіль перевищує чотиривідсоткову мету Центробанку РФ.

"Важливо своєчасно налаштовувати заходи економічної політики так, щоб закріпити, зробити стійкішими позитивні тенденції", – заявив Путін.

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки. Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць – вересень.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Водночас стало відомо, що різке посилення грошової політики Центробанку Росії, який довів відсоткову ставку до максимуму більш ніж за 20 років, відправило в штопор ринок російського державного боргу. Так, ціни облігацій федеральної позики (ОФЗ), які випускає Міністерство фінансів РФ, щоб позичати гроші для бюджету, 28 жовтня опустилися до мінімумів за останні 15 років.

інфляція (790) путін володимир (1120) росія (15157) санкції (4727)
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
29.10.2024 09:10 Відповісти
+3
Дивно... Західні санкції ж для Росії діють тільки "на пользу"...
показати весь коментар
29.10.2024 09:18 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 09:10 Відповісти
Дивно... Західні санкції ж для Росії діють тільки "на пользу"...
показати весь коментар
29.10.2024 09:18 Відповісти
Вірити пуйлу - така собі історія. То він хоче попередити наступні санкції.
показати весь коментар
29.10.2024 09:24 Відповісти
Это какие-то неправильные санкции, и они делают неправильную пользу )
показати весь коментар
29.10.2024 11:17 Відповісти
Всі ідуть не в ногу, тільки пуйло в ногу!
І правильно, що не показують статистику, бо якщо нема її, означає, що все що скажуть раби, то все наклеп на сцаря!
показати весь коментар
29.10.2024 09:25 Відповісти
бедолага
показати весь коментар
29.10.2024 09:34 Відповісти
Все іде по путлеровському плану розвалу кацапської імперії.
показати весь коментар
29.10.2024 11:53 Відповісти
А кажуть тут, що санкції не діють...
показати весь коментар
29.10.2024 13:09 Відповісти
Якщо хтось затягне старе «ой та ви третій рік розказуєте, шо їм жопа», то потрудіться взнати, шо таке підвищення обліковоі ставки до 21%
показати весь коментар
29.10.2024 16:00 Відповісти

