Путін заявив про проблеми в економіці та звинуватив у інфляції західні санкції. До того Росстат перестав публікувати дані про зростання цін
Президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності".
Про це він сказав на нараді з урядовцями та кремлівською адміністрацією, передає The Moscow Times.
За словами Путіна, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.
"Це і зовнішні санкції, і наші власні структурні обмеження, включно з дефіцитом кадрів та технологій, логістикою", – сказав він.
Путін додав, що всі ці фактори позначаються на рівні інфляції, яка прискорилася майже вчетверо з літа 2023 року та четвертий рік поспіль перевищує чотиривідсоткову мету Центробанку РФ.
"Важливо своєчасно налаштовувати заходи економічної політики так, щоб закріпити, зробити стійкішими позитивні тенденції", – заявив Путін.
Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки. Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць – вересень.
До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.
Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.
Водночас стало відомо, що різке посилення грошової політики Центробанку Росії, який довів відсоткову ставку до максимуму більш ніж за 20 років, відправило в штопор ринок російського державного боргу. Так, ціни облігацій федеральної позики (ОФЗ), які випускає Міністерство фінансів РФ, щоб позичати гроші для бюджету, 28 жовтня опустилися до мінімумів за останні 15 років.
І правильно, що не показують статистику, бо якщо нема її, означає, що все що скажуть раби, то все наклеп на сцаря!