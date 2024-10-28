Ринок російського держборгу обвалився до мінімуму за 15 років

Різке посилення грошової політики Центробанку Росії, який довів відсоткову ставку до максимуму більш ніж за 20 років, відправило в штопор ринок російського державного боргу. Так, ціни облігацій федеральної позики (ОФЗ), які випускає Міністерство фінансів РФ, щоб позичати гроші для бюджету, 28 жовтня опустилися до мінімумів за останні 15 років.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, індекс RGBI, який відстежує котирування ОФЗ на "Московській біржі", станом на 14:43 за київським часом просів до 97,33 пункту – найнижчої позначки з 2009 року. Від початку року індекс обвалився майже на 20% та послідовно пробив мінімуми перших тижнів повномасштабної війни Росії проти України та кризи 2014 року.

Розпродаж ОФЗ посилився після засідання Центробанку РФ 25 жовтня. Тоді, посилаючись на загрозу інфляції, російський регулятор восьмий раз поспіль підвищив ключову ставку – до 21% річних, а також попередив, що на грудневому засіданні може довести її до 23%.

У результаті ставки за борговими паперами уряду РФ також підскочили: якщо влітку минулого року Мінфін Росії міг позичати для бюджету під 10% річних, то тепер прибутковості ОФЗ перевищують 20%.

Це "ускладнює життя Мінфіну", якому доводиться витрачати все більше на виплати відсотків за облігаціями, констатує інвестбанкір Євгеній Коган: наступного року обслуговування держборгу коштуватиме російькій скарбниці 3,2 трлн руб. – на 40% більше, ніж цього року. При цьому реальні витрати можуть виявитися ще вищими: бюджет верстали з розрахунку на середню ключову ставку на рівні 15%.

За номінальним рівнем ставки Росія вже обігнала держави Африки та країни-банкрути: поточна ставка ЦБ РФ вища, ніж у Замбії (13,5%), Гамбії (17%), Пакистані (17,5%) та Анголі (19,5%).

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки. Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць – вересень.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.