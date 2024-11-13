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Гривня зміцнилася: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

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Курс гривні зміцнюється щодо долара США і майже не змінився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 14 листопада, на рівні 41,3413 грн/$, порівняно із 41,3763 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 1 копійку – до 43,9499 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2163) гривня (1540) курс (1493) НБУ (9266) обмін валюти (695)


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Курс валют на 24 листопада 2023: готівкова гривня зміцнюється.

Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро ЧЕТВЕР, 18 ЛИСТОПАДА 2021

Національний банк України на вівторок, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,11 грн/дол., тобто гривня змінилася

Є ТАКА ТРАДИЦІЯ, КОЖЕН РІК, ПЕРЕД СВЯТАМИ, ВИГІДНО ОБМІНЮВАТИ ВАЛЮТУ НАСЕЛЕННЮ, А ВЖЕ В СІЧНІ ПРОДАВАТИ НАЗАД, АЛЕ ТРОХИ ЗА ІНШИМ КУРСОМ
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13.11.2024 17:46 Відповісти

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