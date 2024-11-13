Обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості скасовано, – "Укренерго"

Тимчасові обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу, введені раніше 13 листопада, скасовано.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті", – сказано в повідомленні.

Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозується.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 07:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних приладів одночасно. Закликаємо бізнес – активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому", – закликали в "Укренерго".

Як повідомлялося, у середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запровадили обмеження потужності енергопостачання для бізнесу та промислових споживачів. В "Укренерго" це пояснили короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації і суттєвим падінням обсягів імпорту електроенергії. В компанії пообіцяли, що увечері середи обмеження будуть скасовані.

Міністр енергетики Герман Галущенко своєю чергою заявив, що запроваджені обмеження – тимчасові, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться.

"Нічого драматичного в системі не відбулося, весь цей хайп і крики про те, що все це повернулося, – це брехня", – запевни Галущенко, закликавши споживачів довіряти лише офіційним джерелам.