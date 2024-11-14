Через підвищення податку на прибуток деяким банкам знадобиться докапіталізація, – НБУ

Низка банків України потребуватиме коригування бізнес-планів, а деякі – програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року через можливе підвищення ставки податку на прибуток до 50% за 2024 рік.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

"Однак прибутковість забезпечить здатність цих фінустанов накопичити необхідні запаси капіталу надалі", – зазначили в НБУ.

Як повідомляється, за третій квартал банки отримали 38,6 млрд грн прибутку, що на 1,2% нижче, ніж у попередньому кварталі, та на 8,6% – ніж у третьому кварталі 2023 року.

Основним джерелом прибутку залишався чистий процентний дохід попри зниження дохідності активів. Передусім зменшилася дохідність депозитних сертифікатів та їх частка в активах, як наслідок – частка доходів від них у процентних доходах банків скоротилася до 19,1%.

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Водночас банки зберегли дохідність інших активів, а процентна маржа зросла до 7,6% з огляду на швидше зниження вартості зобов'язань.

"Прибуток та достатній перехідний період дали змогу банкам безболісно перейти в третьому кварталі до нових нормативів достатності капіталу за європейськими стандартами", – також зазначили в Нацбанку.

На кінець третього кварталу жоден банк не порушував мінімальних вимог, хоча регулятивний капітал за квартал скоротився на 12,9%, а середня достатність регулятивного капіталу в секторі – до 16,2%.

Наступного року НБУ повертається до звичної оцінки стійкості банківської системи, включно зі стрес-тестуванням. Банки повинні будуть забезпечити належний рівень капіталу до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося, що обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень цього року становив 2,04 трлн грн, що на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.