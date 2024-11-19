Українські мобільні оператори купили нові частоти за майже 3 мільярди

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone-Україна" та lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2,89 млрд грн.

Як пише Інтерфакс-Україна, стартова ціна лотів становила 2,87 млрд грн.

Загалом на аукціон із голосу було виставлено п'ять лотів, на купівлю кожного з них було подано дві-три заявки. Торги за всіма пройшли в один раунд.

Зокрема, перший лот у діапазоні 1935-1950/2125-2140 МГц виграв "Vodafone-Україна" в боротьбі з "Київстаром" за 458,3 млн грн.

Другий у цьому ж діапазоні за 463 млн грн виграв lifecell за наявності заявок від "Київстару" і "Vodafone-Україна" і третій (без Києва) за 448,5 млн грн – "Київстар" за наявності заявок від усіх трьох операторів.

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Четвертий лот у діапазоні 2355-2395 МГц за підсумками аукціону отримає "Київстар" за 994,8 млн, який змагався за нього з "Vodafone-Україна".

Нарешті, на п'ятий лот у 2575-2610 МГц заявки подали "Київстар" і "Vodafone-Україна", однак через антимонопольні обмеження переможцем визнали "Vodafone-Україна" з ціною 530,1 млн грн.

Ці частоти ми почали готувати ще 2021 року, але перешкодою стала повномасштабна війна. У 2022 році ці частоти були надані на умовах тимчасового користування.

Як повідомлялося, Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".