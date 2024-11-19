У шести областях України знову скасували графіки відключень світла

Шість операторів системи розподілу електроенергії (ОСР) повідомили про скасування графіків погодинних відключень електроенергії, запроваджених 19 листопада.

Про це пише Інтерфакс-Україна, із посиланням на дані обленерго.

Зокрема, скасування графіків із 7:00 "до окремого розпорядження "Укренерго" анонсували "Волинь-", "Рівне-", "Львів-", "Закарпаття-", "Прикарпаття-" і "Тернопільобленерго".

Водночас на Тернопільщині відключення продовжують застосовуватись у кількох громадах Чортківського району через мережеві обмеження.

У цих же регіонах графіки були скасовані й у понеділок. За даними співрозмовників в енергогалузі, це пов'язано з особливостями передавання електроенергії після масованої атаки РФ 17 листопада.

Інші ОСР не повідомляють про будь-які зміни в графіках відключень.

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Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.