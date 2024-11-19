Євросоюз спрямує 1,4 мільярда євро доходів від заморожених активів РФ на зброю для України до кінця року, – Пісторіус

Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ на закупівлю військових матеріалів, які Україна отримає вже до кінця цього року, на початку наступного року буде передано матеріалів ще на 1,9 млрд євро.

Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив перед початком зустрічі голів оборонних відомств країн ЄС у Брюсселі, передає Укрінформ.

Також Пісторіус заявив, що ініціатива ЄС "мільйон артилерійських боєприпасів для України" майже повністю виконана, майже все обіцяне вже доставлено на фронт, і третину витрат в рамках цієї ініціативи взяла на себе ФРН.

За його словами, якщо ще кілька місяців тому співвідношення боєприпасів у росіян і українців оцінювалося як 10-12 до 1-2, то наразі досягнуто майже паритету, тобто ЗСУ мають майже таку ж кількість артилерійських боєприпасів, як і російська армія.

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Пісторіус також підтвердив рішення про передачу Україні 4 тисячі ШІ-дронів.

"Це дуже важливий "актив" для ЗСУ не лише для того, щоби захищатися, але й атакувати російську логістику… Це, звісно, не змінить правила гри, але надасть перевагу Україні", – переконаний він.

Водночас очільник міністерства оборони ФРН констатував, що Німеччина не змінила своєї позиції щодо перспектив передачі Україні німецької далекобійної зброї.

"Ми не змінили нашу лінію, це інші міняють свої лінії. Що законно – кожен вирішує за себе. У питанні Taurus ми говоримо про систему, що суттєво відрізняється від усіх інших, які використовуються в Україні", – заявив Пісторіус, зауваживши, що "ніхто не хоче ставати стороною війни".

Як повідомлялося, сьогодні, 19 листопада, у Брюсселі відбувається позачергове пленарне засідання Європейського парламенту, присвячене відзначенню сумної дати – 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке розпочалося вранці 24 лютого 2022 року.