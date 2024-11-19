Росія запустила масове виробництво мобільних укриттів від ядерного вибуху

У Росії вперше розпочали серійне виробництво мобільних укриттів, що надають захист від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення місцевості.

Про це повідомив розробник споруд – Всеросійський науково-дослідний інститут із проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, передає The Moscow Times.

Сховища під назвою "Куб-М" виробляються у місті Дзержинську Нижегородської області. Стандартна комплектація включає два модулі: приміщення на 54 особи та технічний блок. Місткість притулку можна збільшити за рахунок встановлення додаткових модулів.

На відміну від інших захисних споруд цивільної оборони, "Куб-М" має мобільність. Укриття перевозиться за допомогою автомобільного чи залізничного транспорту, зводиться на місці та може підключатися до наявних інженерних мереж.

Як раніше зазначали представники виробника, виробництво, транспортування та встановлення мобільних притулків більш ніж удвічі дешевше за будівництво стаціонарної захисної споруди, а термін її виготовлення та монтажу не перевищує трьох місяців.

На початку 2023 року в Росії почалися перевірки та ремонт бомбосховищ, створених у період Радянського Союзу. На території країни знаходиться значна кількість бункерів, підвалів та інших безпечних укриттів, багато з яких було законсервовано протягом десятиліть. Більшість таких об'єктів опинилися в аварійному стані.

У грудні минулого року Росстандарт вперше затвердив стандарт для переобладнання підвалів та паркінгів у бомбосховища.

Ядерна доктрина Росії

Як повідомлялося, 19 листопада цього року російський президент Владімір Путін затвердив оновлену ядерну доктрину.

Зокрема, згідно з нею, агресія проти Росії та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави розглядатиметься як спільний напад, Росія може застосувати ядерну зброю за критичної загрози суверенітету та територіальної цілісності себе та Білорусі, а серед умов для застосування ядерної зброї – старт балістичних ракет проти РФ

Окрім того, ядерна відповідь від Росії можлива за критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, за масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону.

Також оновлена ядерна доктрина дає визначення супротивника, щодо якого ведеться ядерне стримування.

Надання території та ресурсів для агресії проти РФ є підставою для ядерного стримування такої держави.