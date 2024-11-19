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Новини
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Санкції працюють: Російський рубль вперше за рік впав ниже позначки 100 руб. за долар

рубль,росія

Російський рубль впав до 100,03 руб. за долар США та до 105,73 руб. щодо євро.

Про це свідчать офіційні курси валют Центробанку РФ на 20 листопада, передає російський Інтерфакс.

Офіційний курс долара перевищив 100 рублів уперше з 10 жовтня 2023 року, зазначає агентство.

Російські фінансові аналітики пояснювали девальвацію рубля впливом санкцій, які суттєво ускладнили повернення експортного валютного виторгу на російський ринок в умовах високого попиту імпортерів на валюту.

Через загрозу вторинних американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки так званих "дружніх країн", у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.

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Як повідомлялося, після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.

Після цього валютний ринок "Московської біржі", колись один із найбільших у Східній Європі з річним оборотом понад 300 трильйонів рублів, змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.

Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – пішли з "Московської біржі".

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курс (1493) росія (14175) рубль (330) курс рубля (135)


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19.11.2024 18:23 Відповісти
Фігня все це, рабам розкажуть що потрібно радіти, бо "рублів стане більше" і вони пищатимуть від радості. От коли мова піде про курс 200+, от тоді холодильник почне перемагати телевізор, але поки до цього далеко.
P.S. Вибачте, але потрібно було не дебільного і нікому не потрібного Киві кончати - треба було завалити Набіуліну - голову Банку Росії. Яка чимось нагадує Гонтарєву, бо її там теж ненавидять, але саме вона втримала банківську систему і курс на плаву.
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19.11.2024 18:24 Відповісти
80% свинособак не знають,що таке доляр і що з ним робити..
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19.11.2024 18:33 Відповісти
Але це, не має аніякого значення, а новина добра.
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19.11.2024 18:38 Відповісти
Рубль обвалится. Пирамида в экономике не работает, а то что построила Набиулинна это пирамида.
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19.11.2024 18:53 Відповісти
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19.11.2024 18:56 Відповісти
Коли він вже задвохсотится ?набуліна **** тримає але не втримає.
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19.11.2024 18:38 Відповісти
ФУ-бль
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19.11.2024 20:46 Відповісти
Скоріше б ввели продуктові карточки, а то бляха скачуть з прапорами горілкою розігріті
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20.11.2024 11:25 Відповісти

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