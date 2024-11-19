Санкції працюють: Російський рубль вперше за рік впав ниже позначки 100 руб. за долар

Російський рубль впав до 100,03 руб. за долар США та до 105,73 руб. щодо євро.

Про це свідчать офіційні курси валют Центробанку РФ на 20 листопада, передає російський Інтерфакс.

Офіційний курс долара перевищив 100 рублів уперше з 10 жовтня 2023 року, зазначає агентство.

Російські фінансові аналітики пояснювали девальвацію рубля впливом санкцій, які суттєво ускладнили повернення експортного валютного виторгу на російський ринок в умовах високого попиту імпортерів на валюту.

Через загрозу вторинних американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки так званих "дружніх країн", у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.

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Як повідомлялося, після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.

Після цього валютний ринок "Московської біржі", колись один із найбільших у Східній Європі з річним оборотом понад 300 трильйонів рублів, змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.

Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – пішли з "Московської біржі".