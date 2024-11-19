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Кабмін схвалив новий кредит від Світового банку на $660 мільйонів. На що витратять гроші?

банк,світовий

Кабінет Міністрів схвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) на загальну суму $622 мільйони для реалізації проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 19 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що кошти спрямують на фінансування невійськових видатків держбюджету, спрямованих на:

  • соціальний захист дітей та сімʼї;
  • надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
  • соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • виплату довічних державних стипендій;
  • соціальний захист осіб з інвалідністю.

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Як повідомлялося, 15 листопада Кабінет Міністрів схвалив умови позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) для реалізації системного проєкту "Друга позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання" на суму $1,05 млрд. Ці кошти надійдуть від урядів Японії та Великої Британії, уточнював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Автор: 

Світовий банк (574) Кабмін (7742) кредит (3275)


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Ну шо ці пі....ри гроші освоять по карманах. я не сумніваюсь Цікаво інше-не кажу про внуків-хоч правнуки віддадуть ці кредити?
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19.11.2024 18:33 Відповісти
А може на Міністерство єдності під таким "макаром"? Те шобло кормити треба буде не за рахунок волонтерства.
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19.11.2024 18:36 Відповісти
Звісно на шо.....вкрадуть.
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19.11.2024 18:51 Відповісти
ка это "схвалив" кредит?..поделил уже в смысле?)
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19.11.2024 19:11 Відповісти
На новое министерство потратят, ну и на повышение зарплат помдепам и прокуроришкам.
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19.11.2024 19:26 Відповісти

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