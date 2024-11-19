Кабмін схвалив новий кредит від Світового банку на $660 мільйонів. На що витратять гроші?

Кабінет Міністрів схвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) на загальну суму $622 мільйони для реалізації проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 19 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що кошти спрямують на фінансування невійськових видатків держбюджету, спрямованих на:

соціальний захист дітей та сімʼї;

надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

виплату довічних державних стипендій;

соціальний захист осіб з інвалідністю.

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Як повідомлялося, 15 листопада Кабінет Міністрів схвалив умови позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) для реалізації системного проєкту "Друга позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання" на суму $1,05 млрд. Ці кошти надійдуть від урядів Японії та Великої Британії, уточнював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



