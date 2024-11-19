Завтра світла стане більше: Відключення діятимуть для однієї черги з 06:00 до 22:00, – "Укренерго"

Завтра, в середу, 20 листопада, в Україні заплановані стабілізаційні відключення світла.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Із 06:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", – повідомили в компанії.

Там закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.

Як повідомлялося, 19 листопада світло відключають для однієї та двох черг із 06:00 до 23:00.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.