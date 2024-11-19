Колишній власник "Житомирських ласощів" програв арбітраж проти України на $100 мільйонів

Постійна палата третейського суду в Гаазі (Нідерланди) відхилила позов промадянина США та РФ Ігоря Бойка до України на загальну суму $100 мільйонів, поданий у зв'язку із нібито експропріацією його частки у кондитерській компанії "Житомирські ласощі".

Бойко ініціював арбітраж проти України на підставі міжурядової угоди з РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, але за результатами розгляду справи позовні вимоги були відхилені в повному обсязі, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

У Мін'юсті зауважили, що розгляд справи розпочався ще в 2017 році. Однак у підсумку арбітражний трибунал встановив, що позивач не зміг довести ані законність набуття інвестицій, ані факт порушення Україною угоди.

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Як повідомлялося, у 2017 році бізнесмен Ігор Бойко заявив про рейдерське захоплення фабрики "Житомирські ласощі" нардепом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським, бізнесменом Сергієм Тищенком, міністром юстиції Павлом Петренком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим за активної участі президента Петра Порошенка.

Тоді ж, у 2017 році, вже самого Бойка заарештували за підозрою в рейдерському захопленні тієї ж фабрики у 2010 році, але 2018 року суд відмовився продовжити його арешт.

На думку Бойка, Україна допустила незаконну експропріацію інвестицій без відшкодувань та компенсацій. Сторону Ігор Бойко в арбітражі представляди юристи, пов'язані з Андрієм Портновим. Портнов сам до 2010 року був власником пакету акцій Житомирської фабрики, але згодом продав акції Бойку. На той час основним акціонером заводу був бізнесмен Юрій Лещинський. Він звинувачував у рейдерському захопленні фабрики Бойка.



