В Україні запустили єдиний реєстр автостанцій. Включення до переліку обов’язкове для надання послуг

Міністерство розвитку громад та територій разом із "Укртрансбезпекою" створюють єдиний реєстр автостанцій – електронний перелік, який допоможе впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

Як зазначається, включення автостанції до переліку є обов'язковою умовою для надання послуг перевізникам та пасажирам.

"Перелік автостанцій буде формуватися за заявницьким принципом та виключно онлайн. Це значно спрощує процес, робить його зручнішим та позбавляє зайвої бюрократії", – сказано в повідомленні.

Для того, щоб подати заявку, необхідно:

перейти на сайт services.dsbt.gov.ua,

авторизуватися через ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису,

у розділі "Автостанції" натиснути копку "Додати";

ввести назву автостанції, вказати адресу, заповнити інформацію про характеристики об'єкта, зокрема кількість платформ та місць для відстою, час роботи, наявність приміщень для очікування та вбиралень тощо.

У Міністерстві зазначил, що важливо також внести коректний реєстраційний номер об'єкта і Державному реєстрі речових прав;

Після того слід завантажити документ, який передбачає правила надання послуг та умови, включно з вартістю послуг і порядком їх надання

"Щоб надіслати запит на перевірку, натисніть кнопку "Публікація" для цієї автостанції та очікуйте перевірки", – пояснили в Мінгромад.

Контроль внесених даних здійснюватиметься автоматично через верифікацію з іншими державними реєстрами, й у разі виявлення помилок власник може повторно подати коректну інформацію без жодних обмежень.

Як повідомлялося, зміни постанови №176, які необхідні для створення в Україні офіційного електронного переліку автостанцій, були схвалені урядом на початку вересня цього року.

До того стало відомо, що обсяг автобусних перевезень під час повномасштабної війни зріс у 7-8 разів.